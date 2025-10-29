La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, preside el acto de entrega de los Premios a la Excelencia del alumnado de los Centros Integrados de Formación Profesional Agraria (CIFPA).

La FP agraria crece un 28 por ciento y suma 761 alumnos en ocho centros

ICAL

Los ocho centros de Formación Profesional agraria de la Junta suman este curso 761 alumnos matriculados (267 en régimen de internado), un 28 por ciento más que hace cinco años, según avanzó hoy la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, durante la entrega de los II Premios a la Excelencia del alumnado de FP agraria, un acto en el que destacó el aumento de la presencia femenina, que ha pasado del 22 por ciento en 2021 al 38 por ciento en el presente curso, casi cuatro de cada diez, lo que, según subrayó, “no solo habla de igualdad, sino también de la incorporación de nuevas miradas a un sector que necesita de las mujeres para crecer”.

La consejera, tal y como recogió Ical, destacó que este incremento refleja “el interés creciente por un modelo formativo práctico en un sector con futuro” y puso en valor el papel de los centros integrados de FP agraria como “para garantizar el relevo generacional y fortalecer el futuro del sector”.

“Nosotros tenemos clara una cosa, que este sector tiene futuro”, compensó. En los ocho centros se imparten 22 ciclos de las familias agraria, agroindustrial y de actividades físico-deportivas.

Durante el acto, recordó que la Junta apuesta “por la digitalización y la tecnología para que faciliten el relevo generacional y hagan atractiva la actividad agraria”. En este sentido, comentó como ejemplos de la transformación tecnológica que impulsa la Consejería el convenio para que los alumnos se formen con maquinaria agrícola de última generación, el programa de Extensión Agraria Digital o la implantación de aulas dotadas con simuladores y drones.

Además, avanzó que Castilla y León acogerá dos grandes citas nacionales en 2026 que situarán la formación agraria de la Comunidad en el mapa europeo: los Skills Forestales, que se celebrarán en el CIFP de Coca a finales de febrero, y el Agrochallenge, en abril, en el CIFP La Santa Espina.

González Corral consideró que “el futuro del campo y de la industria alimentaria está en manos de jóvenes bien preparados” y remarcó que se trata de “un sector estratégico, fundamental para la economía y la sociedad”.

Apoyo al relevo generacional

Uno de los grandes retos del sector para su rejuvenecimiento es el apoyo al relevo generacional, tal y como precisó González Corral. “Es un reto de todo el sector, no solo de la Consejería”, matizó. En esta línea, anticipó que el viernes concluye el plazo para solicitar las ayudas de la última convocatoria para la incorporación de jóvenes y la modernización de explotaciones, dotada con 100 millones de euros.

En la edición anterior se concedieron ayudas a 673 jóvenes y a lo largo de la legislatura se ha puesto en marcha una línea específica y novedosa a nivel nacional para favorecer la sucesión de explotaciones, que ha facilitado el traspaso de más de 150 explotaciones agrarias.

Respecto al marco europeo, González Corral advirtió de que “para contar con este apoyo es fundamental que exista una Política Agraria Común sólida, con un presupuesto fuerte”. Por ello, reiteró el rechazo de Castilla y León a la propuesta de la PAC posterior a 2027, que “recorta un 20 por ciento los fondos y rompe su carácter estructural, al convertirla en 27 políticas distintas” y “no atiende las demandas” de la Comunidad. “El modelo profesional de la Comunidad lo defendemos con la declaración institucional a la que se siguen sumando nuevas adhesiones”, añadió.

Reconocimiento a la excelencia

Los diez alumnos galardonados en esta segunda edición de los premios son José Manuel Yagüez (Albillos); Rubén Fernández y María Álvarez (Almázcara); Alejandro Conde y Unai Crespo (Santa Espina); Ángela Velázquez y Luca Fuentes (Segovia); Hugo Martínez, María Pinilla y Víctor Maldonado (Viñalta). “El resultado no es solo una nota, sois un ejemplo”, manifestó la consejera.

Precisamente, Maldonado fue el encargado de tomar la palabra en nombre de todos, quien agradeció los conocimientos adquiridos en los centros y a través de los docentes; y animó a los jóvenes a “estudiar sobre la agricultura y ganadería para conseguir un relevo generacional”.

También tomó la palabra el viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural, Jorge Llorente, quien felicitó a los alumnos por haber elegido “ser técnicos en el campo” y una “clara vocación que implica el amor al campo, los animales y el mundo rural”. También resaltó la “profesionalización de la agricultura, una palabra manifestada recientemente con las organizaciones agrarias en una visión común” para la próxima PAC. “La Junta está para apoyar y hoy se reconocen vuestras habilidades, profesionalidad y futuro. Tenéis que estar orgullosos porque protegéis la tierra, cuidáis de los animales y dais de comer a la sociedad”, reflexionó Llorente.

Compromiso con la excelencia

Estos galardones, de carácter honorífico, reconocen el trabajo de los estudiantes con los mejores expedientes académicos de los CIFP agraria de Castilla y León, así como el esfuerzo del profesorado y el apoyo de las familias. González Corral destacó el compromiso del Gobierno autonómico con la “excelencia educativa y la formación como pilares de modernización del medio rural”. “La formación es la mejor garantía de futuro, y la excelencia, la mejor carta de presentación para una nueva generación de profesionales que tendrán en el campo un lugar de oportunidades”, afirmó. Finalmente, dirigió un mensaje a los alumnos premiados: “El campo de Castilla y León necesita vuestro talento, energía y compromiso. Sois el presente y el futuro de un sector del que todos debemos sentirnos orgullosos”.