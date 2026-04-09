La Junta recurrirá cualquier decisión sobre menores inmigrantes que «perjudique» a la Comunidad

ICAL

El portavoz de la Junta y consejero en funciones de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, avisó hoy de que el Ejecutivo autonómico recurrirá “cualquier acto administrativo” en materia de reparto de menores inmigrantes no acompañados que contravenga los intereses de la Comunidad, aunque garantizó el respeto y, por tanto, el cumplimiento de la legislación en esta materia.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno de este jueves, Fernández Carriedo explicó que no pudieron asistir a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia de ayer porque se incluyó un punto en el orden del día de este órgano sin haber dialogado antes con las comunidades y buscando un “consenso”, informa Ical.

Un día después, el consejero portavoz insistió en que el Ministerio de Sira Rego se negó a acordar con las comunidades autónomas el orden del día de la Conferencia Sectorial e incluyó que contempla el reparto de menores inmigrantes no acompañados entre los territorios. Esto conllevó que las autonomías del PP, incluida Castilla y León, plantaran a la ministra de Infancia y Juventud.

No obstante, Fernández Carriedo certificó que la Junta respeta la ley y garantiza su cumplimiento, aunque insistió en que recurrirán cualquier acuerdo administrativo que perjudique los intereses de Castilla y León. En marzo del año pasado, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto, convalidado después, para distribuir a más de 4.000 menores migrantes no acompañados desde Canarias y otros 400 desde Ceuta en el resto de España. Lo hizo después de que el Congreso tumbara una proposición de ley presentada por PSOE y Sumar para establecer un reparto obligatorio.