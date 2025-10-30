El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, inauguran en Valladolid la nueva sede del Grupo Social ONCE en Castilla y León, el mayor complejo dedicado a la atención a personas con discapacidad en la Comunidad

La ONCE inaugura un edificio de diez tras una inversión de 15 millones

ICAL

El Grupo Social ONCE inauguró esta mañana en Valladolid su nueva sede territorial de Castilla y León, un moderno edificio de más de 5.500 metros cuadrados situado en la calle de la India, tras una inversión de 15 millones de euros, y que se ha convertido en el mayor complejo dedicado a la atención a personas con discapacidad en la Comunidad.

Durante el acto de inauguración, el presidente nacional del grupo social, Miguel Carballeda, aseguró que el modelo de la ONCE es único en el mundo y tiene impreso en su ADN el objetivo de “ayudar a todo el mundo”. “Gracias a la sociedad de Castilla y León por ser lo que somos”, aseveró, para destacar que con este nuevo edificio se avanza a la hora de ayudar y prestar servicios a las personas.

Por su parte, el delegado de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, aseguró que el edificio, que también acoge la sede del grupo de empresas sociales Ilunion y de la Fundación ONCE, así como la del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), es reflejo de la ONCE, ya que es “moderno, transparente y sostenible” y en el que además “se está como en casa”.

Accesibilidad y sostenibilidad

La sede inaugurada hoy es un edificio de nueva construcción con una superficie total de más de 5.500 metros cuadrados sobre una parcela de 9.000 metros. Su imagen de planta recuerda a una ‘E’ mayúscula, con tres plantas, una bajo rasante y dos sobre rasante, más una zona de cubierta a modo de sala de descanso para los trabajadores y terraza transitable.

El edificio se ha diseñado atendiendo a criterios de accesibilidad total. Así, dispone de un sencillo reconocimiento espacial, de modo que la orientación por el mismo resulta fácil de manera inmediata no solo para los usuarios del centro ciegos o con discapacidad visual sino también para quienes ocasionalmente visiten el edificio.

También se han seleccionado materiales adecuados en cuanto a textura, color y disposición, con tratamientos podo-táctiles y contrastes, además de con un tratamiento específico de la iluminación que refuerza los recorridos y señaliza los lugares singulares y aquellos que pudieran generar riesgo, como las diferencias de niveles.

El edificio está dotado asimismo de bucles de inducción magnética, aseos adaptados diferenciados por sexos o escaleras y ascensores accesibles para resolver la comunicación vertical, y posee el certificado Breeam, una exigente certificación internacional en múltiples aspectos de sostenibilidad. Es el único edificio de Castilla y León que lo posee en su nivel de Excelencia.

En materia de eficiencia energética, el edificio está diseñado también con criterios de sostenibilidad, como los aislamientos térmicos de alta eficiencia, 98 paneles de energía solar fotovoltaica en las cubiertas del edificio, iluminación led de bajo consumo, recuperadores de calor para ventilación en todas las dependencias, depósitos de agua reciclada para riego y rellenado de cisternas de inodoros o dispositivos de control de domótica gestionando el consumo de fuentes energéticas y factores medioambientales.

Plantilla

El Grupo Social ONCE cuenta en Castilla y León con 2.633 trabajadores, de los que 810 son vendedores de productos de lotería responsable de la Organización. Presta servicios a más de 4.200 personas ciegas y con discapacidad visual de la región. Esta nueva Delegación Territorial de la ONCE alberga a 65 trabajadores de la ONCE y a una treintena de ILUNION, prestando servicios directos a su vez a los 180 vendedores y 1.000 afiliados de la provincia de Valladolid.

Además del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al acto de inauguración asistieron el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán; la vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco; el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero; el presidente de la Diputación, Conrado Íscar; el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, y la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE, Araceli de las Heras, entre otras autoridades.