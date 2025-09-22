La Universidad Isabel I ‘estudia’ un plan estratégico para afrontar una nueva etapa de crecimiento

Mariluz Martínez / ICAL

La Isabel I elaborará un plan estratégico de la Universidad este año porque “ha culminado su fase de nacimiento” y “tiene que hacer otra de crecimiento y expansión”. Así lo anunció hoy su rector Alberto Gómez Barahona a preguntas de los periodistas minutos antes del acto oficial de apertura de curso 2025-2026 en la Universidad privada especializada en educación a distancia, con sede en Burgos.

Se trata del desafío “más importante” de la Isabel I para el presente curso académico, al tiempo que resaltó que “en ese reto que tenemos, nos hemos integrado en un gran grupo de educación, que es el Grupo iLERNA, que va a suponer que vamos a formar dentro del grupo a más de 50.000 estudiantes”. Y, ello, añadió, va a hacer también que las relaciones entre la Universidad y la Formación Profesional “se tengan que cuidar especialmente” y por ello “uno de los retos que queremos hacer es integrar verticales sectoriales de educación que vamos a intentar que sean referentes a nivel nacional e internacional”.

Integrar verticales sectoriales en educación implica conectar distintos niveles y actores de la cadena educativa, como la educación primaria, superior y la formación profesional, para ofrecer una experiencia de aprendizaje continua y alineada, apoyada en la tecnología y con un enfoque en la colaboración y el desarrollo docente.

Asimismo, Gómez Barahona también subrayó otro pilar dentro de este plan estratégico como es el proceso de internacionalización, que entendió que “este año sí que le tenemos que acometer” en el documento estratégico, así como “algo que afecta a todas las universidades” como es “integrar esas tecnologías emergentes como la inteligencia artificial generativa, etcétera, en los procesos de educación”.

“Creo que hay que hablar de integrar y no de otra cosa”, apostilló. Todo ello, consideró que “nos va a hacer a todos cambiar nuestros modelos pedagógicos”. “Estos cuatro pilares del plan estratégico los vamos a debatir muy seriamente a partir de que pongamos en marcha el curso”, afirmó el rector de la Isabel I.

Rehabilitar parte del ala oeste

En cuanto al estado de salud del que goza en la actualidad -comenzó su actividad como universidad en 2012- señaló que es el de “haber cumplido perfectamente la hoja de ruta, incluso, haber ido un poquito más allá de nuestras expectativas”. Así, aplaudió que en estos momentos tengan 15 grados universitarios, 20 másteres, un programa de formación de títulos propios muy extenso, una plantilla consolidada, así como “una salud financiera” que les va a permitir acometer nuevas inversiones.

En esta línea, avanzó que entre otros van a estudiar ampliar los espacios para rehabilitar parte del ala oeste, compuesto por un edificio de 4.900 metros cuadrados que completa la edificación del campus. “Estamos en fase de proyectos”, dijo, al tiempo que manifestó que “primero hay que hacer un proyecto, luego tener las licencias, luego la adjudicación de las obras y la realización de las mismas”. Por lo tanto, estimó que sí que “podemos empezar las obras el próximo año”.

El campus de la Universidad Isabel I se localiza en torno a un emblemático edificio en el centro histórico e institucional de la ciudad de Burgos. Su edificio central ocupa una superficie de 4.000 metros cuadrados distribuido en cinco plantas y donde se albergan los servicios centrales y las aulas físicas de la Universidad.

Además, cuenta con un moderno Edificio de I+D+i, de más de 2.000 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas, que alberga los laboratorios y equipamientos donde se desarrolla la actividad investigadora de la Universidad y las prácticas presenciales de los alumnos. Otro gran edificio de 4.900 metros cuadrados en el ala oeste completa la edificación del campus.

Acto de apertura del curso 2025-2026

El rector de la Universidad Isabel I también se refirió a que el próximo 30 de septiembre se presentarán tres nuevas titulaciones a la verificación del proceso de aseguramiento de la calidad del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) con la idea de que puedan empezar a impartir en el próximo curso 2026-2027. Se trata del grado de Fisioterapia, del de Biotecnología y otro de Marketing, Publicidad y Relaciones Públicas.

Entre las novedades de este curso académico, Gómez Barahona destacó la puesta en marcha del nuevo plan de estudios del grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte; el programa de Doctorado de Seguridad y Defensa, así como el máster de Psicopedagogía. En estos momentos, precisó que se cuenta con unos 5.500 alumnos de grado, se espera contar también con unos 2.500 alumnos de títulos propios, por lo que calculó que “esperamos formar a unos 8.000 alumnos a lo largo del curso: 5.500 de títulos oficiales de grado y máster y 2.500 de títulos propios”.

Gómez Barahona cifró en un 20 por ciento el incremento del alumnado de nuevo ingreso con respecto al curso anterior, siendo unos 500 alumnos más, si bien apeló a esperar a finales de septiembre que es cuando se cierra materialmente el periodo de matrícula. Al mismo tiempo, manifestó que el índice de abandono también ha descendido siendo la tasa más bajo de las universidades online española.

El 88 por ciento de los alumnos proceden de fuera de Castilla y León, según resaltó, por lo que valoró que “se está exportando formación”. “Estamos exportando que nuestro sistema educativo, que siempre ha sido muy valioso en Castilla y León, sea reconocido en el exterior”, dijo, y añadió que “este juego lleva a que estemos exportando educación, pero a la vez, reteniendo talento y haciendo que se crezca culturalmente como ciudad”.

En cuanto a la plantilla, la Universidad dispone de 664 profesores, personal docente e investigador, unos 144 en personal de administración y servicio. La directora de Universidades e Investigación, Blanca Ares, también asistió al acto de apertura del curso universitario 2025-2026 de la Universidad Isabel I.