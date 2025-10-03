Las ‘viviendas jóvenes’ del barrio La Palomera (León) estarán en otoño de 2026 tras una inversión de la Junta de 13 millones

Miriam Badiola / ICAL

La Junta de Castilla y León finalizará en el otoño del próximo año la construcción de dos edificios, que albergarán un total de cien viviendas para alquiler de jóvenes menores de 36 años, en el barrio de La Palomera de la ciudad de León, para lo que destina una inversión de algo más de trece millones de euros, mientras que el Ayuntamiento de la capital llevó a cabo una concesión del suelo sobre el que se erigen.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, visitó hoy los trabajos de construcción de la promoción que se enmarca en la política de vivienda del Gobierno autonómico para la la construcción de más de 3.000 viviendas en Castilla y León con modelos de ‘cohousing’.

Un modelo mediante el que se construyen viviendas individuales “con un salón, cocina, dos habitaciones y dos baños” y otra parte de 600 metros cuadrados de zonas comunes “de coworking, coliving, lavandería o lugares para que los jóvenes de los edificios puedan convivir y tener una relación que ahora mismo se se reclama desde el punto de vista de de las nuevas formas de vivir”.

Además, la zona intermedia entre los edificios será una zona naturalizada, mientras que ambos compartirán una caldera de pellets común, aunque que, una vez que se ponga en marcha la Red de Calor, “se enganchará para disfrutar de calefacción y agua caliente sostenible”.

Las viviendas que se construyen en el barrio de La Palomera de León tendrán un alquiler “asequible y bastante por debajo del mercado”, para las que los jóvenes que puedan ser arrendatarios tendrán que apuntarse en la convocatoria con un proceso “transparente y abierto” que está previsto que finalice al terminar el próximo año.

Viviendas en venta

Además de la construcción de una promoción de cien viviendas para el alquiler de jóvenes leoneses, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio tiene también en marcha en estos momentos la construcción de 18 viviendas en el barrio de La Serna de León y de otras 13 en El Ejido, por un importe total de 4,5 millones de euros, que se destinarán a la venta para jóvenes menores de 36 años, “a los que se les descontará el 20 por ciento del precio”.

El Ayuntamiento de León también cedió a la Junta el suelo para la construcción de estas otras dos promociones y Juan Carlos Suárez-Quiñones avanzó este viernes que ambas administraciones “trabajan ya en la búsqueda de más solares idóneos y adecuados para construir más viviendas y, por tanto, dar más oportunidades y facilitar el asentamiento de los jóvenes en la capital leonesa”.

El titular de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio recordó que la Consejería “también tiene en marcha más promociones” en la provincia de León, ya sea de obra nueva como de rehabilitación de viviendas de camioneros. Se trata de una promoción total de cerca de 300 viviendas con las que se busca que “los jóvenes que quieran tener una vivienda de este tipo, bien en venta o bien en alquiler, tengan preferencia sobre cualquier otra persona”.

Petición de Diez

El alcalde de León, José Antonio Diez, que también acudió a la visita de las obras aprovechó la ocasión para solicitar, tanto al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio como a la Junta de Castilla y León, que “sigan construyendo e invirtiendo en viviendas en una ciudad, que sigue creciendo en población y en la que cada vez son más los jóvenes que apuestan por quedarse e iniciar sus experiencias laborales y vitales”, por lo que “hay que saber darles respuesta”.

“No puede ser que la falta de vivienda asequible suponga un impedimento para que los jóvenes que quieren quedarse en su tierra o venir a vivir a León para disfrutar de la magnífica calidad de vida y oportunidades que tiene la ciudad no puedan hacerlo por algo que hoy en día es un problema de primera magnitud, como es la dificultad de acceso a la vivienda”, añadió.