Mañueco abre una ronda con los partidos y apela a formar un gobierno «para todos y pensando en todos»

ICAL

El candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, asumió hoy la responsabilidad de formar un gobierno presidido por el Partido Popular y “para todos” y “pensando en todos”. “Siempre lo he hecho y siempre lo haré”, dijo ganar las elecciones autonómicas de este domingo, 15 de marzo, en Castilla y León. «Ahora empieza el nuevo futuro para nuestra tierra», añadió.

Fernández Mañueco, que compareció sobre las 22.45 horas, arropado por decenas de dirigentes y afiliados del PP en un hotel de Salamanca, avanzó que mañana abrirá una ronda de «diálogo» con todas las fuerzas para formar un gobierno que señaló seguirá la “base del proyecto” del Partido Popular. Además, reiteró que con no pactará es con el PSOE: “Con el sanchismo en Castilla y León es imposible ningún acuerdo».