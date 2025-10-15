El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, registra en las Cortes el Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2026.

PGC.-Carriedo defiende que la falta de ley de acompañamiento «evita riesgos» o que se «reviertan medidas»

ICAL

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, aclaró hoy que la ausencia de una ley de acompañamiento a su proyecto de presupuestos generales de la Comunidad, para 2026 responde a que quieren “evitar los riesgos” a una falta de acuerdo en la negociación con los grupos de las cuentas así como que algunas medidas fiscales adoptadas por el Ejecutivo autonómico “puedan revertirse en forma subidas tributarias”.

Fernández Carriedo, que ofreció una rueda de prensa momentos antes de acudir a las Cortes regionales para registrar las grandes cifras de la Comunidad para el año que viene, constató que con un texto de medidas tributarias, financieras y administrativas, el acuerdo hubiese sido “mucho más difícil” en este tramo final de la legislatura, porque, remarcó, han oído “posiciones radicalmente contrarias a las bajada de impuestos”.

El portavoz de la Junta incidió en que son “conscientes” de la dificultad de cerrar un acuerdo en la Cámara, al carecer de mayoría parlamentaria, por lo que apostaron por “concentrar el esfuerzo” en la ley de presupuestos, ya que sería un “éxito” su aprobación, para la que insistió en ofrecer “mano tendida”.

Carlos Fernández Mañueco remachó que el Gobierno regional mantiene así congelados los beneficios fiscales, aunque las bonificaciones suben al crecer las bases, hasta los 778 millones de euros para el contribuyente castellano y leonés. “No hay subida tributaria ninguna, se congelan las tasas dependientes de la Junta, y evitamos los riesgos de falta de acuerdo y que algunas medidas puedan revertirse en forma de subidas tributarias”, resumió.

Críticas de la oposición

El consejero portavoz también se refirió a las críticas vertidas ayer por los partidos de la oposición al proyecto de presupuestos, que asumió, “como es natural”, porque el Parlamento, razonó, consiste en eso, en “debatir y hacer propuestas y críticas”.

Carlos Fernández Carriedo asumió que “queda el tiempo que queda de legislatura, pero es suficiente para aprobar el presupuesto de la Comunidad y confió en que el trámite en las Cortes permita su aprobación sin más dilaciones y retrasos”. Repitió una y otra vez que acudirán con la “mano tendida” pero recalcó que no depende “exclusivamente” de ellos. “Tenemos el apoyo del principal grupo, que ganó las elecciones, pero no hay mayoría para aprobarlo y necesitamos la abstención de alguno para que se aprueben”, dijo, para comentar que trabajarán “en esa dirección”. “Lo que dependa de nosotros, lo haremos”, comprometió.

Carriedo comentó que “presumiblemente” se debatirá el techo de gasto la semana que viene, y aunque no quiso ponerse en la tesitura de que se rechace (“no pensamos en estos”, dijo), asumió que si sucede, irán “de nuevo al registro, para intentar dentro de los plazos que se pudiera aprobar uno nuevo y tramitarse el presupuesto”. El consejero de Economía y Hacienda recordó que llevan aprobados los techos de gasto de los tres últimos años y su reto es aprobarlo también en el último ejercicio de la legislatura. “Haríamos un buen servicio a Castilla y León si aprobamos las cuentas, para que el gobierno que salga tras las elecciones se encuentre con una presupuesto de apoyo para todo el ejercicio”, argumentó.

En este contexto, defendió que han actuado con responsabilidad, porque los grupos les pidieron que registrasen las cuentas, y explicó que sería “positivo” que los consejeros “vayan explicando” los presupuestos de sus departamentos para que se conozcan en profundidad, y abrir un “foro de oportunidad a la negociación y llegar a acuerdos”. “Hemos hecho lo que nos corresponde”, sentenció.

En cuanto a las críticas de Vox, explicó que las cuentas se empezarán a tramitar cuando se debata el techo de gasto, aunque recordó que el calendario lo establecen las Cortes, los plenos y las comparecencias. “La pasada semana aprobamos el techo de gasto, se remitió a las Cortes, y hoy entregamos el presupuesto”, dijo, para manifestar que se trata de un “buen documento” para su debate. “Con ese ánimo vamos”, sentenció.

Carlos Fernández Carriedo puso de relieve que Vox no acudió a sus convocatorias para negociar los presupuestos de este año, “no se quiso sentar” con ellos, dijo, por lo que “ahora” van a las Cortes con las cuentas, que es “donde se sientan” sus parlamentarios, para esperar que estudien “ahora” las cifras y “en su caso, las aprueben”. “Es muy bueno para esta tierra”, afirmó.

Indicadores

Por otra parte, se refirió a la apuesta del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para que las cuentas permitan situar a la Comunidad, entre las tres autonomías españolas más avanzadas en sus políticas públicas e indicadores sociales y económicos.

Así expuso que el éxito se medirá sobre indicadores que elabore toda la sociedad, no “necesariamente” los propuestos por la Junta, con un carácter externo, y sobre un “amplio debate de futuro”.