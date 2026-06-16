El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y el presidente de la Cámara de Comercio, Alberto Díaz, firman un convenio de colaboración.

Salamanca Global Hub impulsa el ecosistema de nómadas digitales y la promoción internacional

ICAL

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y el presidente de la Cámara de Comercio, Alberto Díaz, impulsaron hoy un acuerdo de colaboración para la puesta en marcha del programa ‘Salamanca Global Hub’, con el objetivo de impulsar el ecosistema de nómadas digitales, reforzar la proyección internacional de Salamanca Tech, atraer profesionales remotos, favorecer la llegada de talento global y generar oportunidades de colaboración entre empresas, startups, investigadores, emprendedores y agentes del sector tecnológico.

El convenio contempla una aportación del Ayuntamiento de 20.000 euros anuales durante los ejercicios 2026 y 2027 para desarrollar actuaciones concretas junto a la Cámara de Comercio. La primera de ellas es la habilitación de plazas de trabajo para nómadas digitales en el Vivero de Empresas Génesis, o en otros espacios gestionados por la Cámara cuando sea necesario. Serán puestos preparados para que estos profesionales puedan trabajar en buenas condiciones: con espacios individuales o compartidos, conexión de alta velocidad, condiciones adecuadas de ergonomía, iluminación y confort, acceso a zonas comunes y servicios básicos.

La segunda línea de actuación será la organización de encuentros de ‘networking’ vinculados a la innovación, la tecnología y la apertura internacional de Salamanca. La Cámara organizará al menos dos encuentros con el objetivo de conectar a empresas, ‘startups’, profesionales remotos y agentes de Salamanca Tech. Podrán ser sesiones temáticas, encuentros profesionales, ‘afterworks’, mesas de intercambio, presentaciones de proyectos o visitas profesionales.

Y la tercera línea será la puesta en marcha de acciones de dinamización empresarial vinculadas al programa: sesiones informativas, actividades de orientación empresarial, acciones de difusión, visitas a espacios empresariales o tecnológicos y otras iniciativas que ayuden a que Salamanca sea más visible y más atractiva para profesionales y empresas de fuera.

“Queremos que Salamanca sea cada vez más conocida fuera, pero también que quien venga a trabajar desde aquí encuentre espacios adecuados, contactos profesionales, respaldo y oportunidades para integrarse en la vida económica de la ciudad”, señaló el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo.

El regidor añadió que este convenio va en la línea de otras iniciativas para favorecer la atracción de nómadas digitales como el espacio que habrá para ellos en el futuro Centro Ciudad del Talento y también la certificación de Salamanca como Destino Global para Nómadas Digitales que recibió la capital en la última edición de Salamanca Tech Summit.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Alberto Díaz, apuntó que “la llegada de profesionales internacionales, emprendedores tecnológicos y nómadas digitales es una oportunidad para enriquecer el ecosistema empresarial de Salamanca”. “Atraer talento es importante. Pero convertir ese talento en desarrollo económico y empleo para Salamanca es el verdadero objetivo”, recalcó.