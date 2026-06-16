Ruiz-Gallardón anima a Europa a ‘federarse’ para hablar «de tú a tú» con EE.UU. y China

.M.A. / ICAL

El exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón llamó hoy a Europa a avanzar hacia una federación para poder mirar “de tú a tú” a sus competidores en el panorama geopolítico, Estados Unidos y Asia, para evitar convertirse, durante los próximos años, en un “parque temático” donde sean otros quienes toman las decisiones.

Ruiz-Gallardón aseguró, en declaraciones recogidas por Ical en un acto celebrado en el Casino de Salamanca dentro del marco del programa Diálogos para el Desarrollo, organizado por Management Activo y patrocinado por Unicaja y Caser, que es necesaria una “auténtica revolución” en Europa para reconstruir la UE. “Nos tenemos que dar cuenta de que los países solos no tenemos ninguna posibilidad de sobrevivir en un siglo XXI que va a estar absolutamente dominado por América, liderada por Estados Unidos, y por Asia, liderada por China”, recalcó.

Según explicó, las circunstancias geopolíticas internacionales han cambiado “drásticamente” en los últimos años. “Lo que dábamos por seguro, que es Europa con un estado de bienestar consolidado, con un suministro energético garantizado y con una mano de obra muy barata, como consecuencia de que hemos exportado la producción a países fundamentalmente asiáticos con bajos costos laborales, pues nos iba a dar un modelo de crecimiento que con las variaciones financieras que se podían producir no iba a quebrar de ninguna de las formas los proyectos económicos y políticos de los países. Todo eso se ha roto”, resumió.

En sus palabras, se rompió primero con la pandemia, que demostró que la dependencia tecnológica de Asia era “determinante”. “Cuando cortaron la exportación de los chips, los semiconductores, paralizaron nuestra segunda industria, que es el automóvil”, apuntó. Después, se paralizó con la guerra de Ucrania, cuando se cortó el suministro energético al “motor de la economía europea”, que es Alemania, y Europa se quedó sin el gas y sin el petróleo barato que venía de Rusia.

Por último, se ha roto con la “aparición disruptiva” de la Administración americana del presidente Donald Trump. “Nos ha dicho que no podemos seguir dedicando recursos a nuestro estado del bienestar, nuestra sanidad, nuestra educación, hacia nuestros mayores, porque tenemos que pagarnos lo que antes nos pagaban ellos, es decir, la seguridad, la defensa. Todo eso rompe el equilibrio que teníamos”, concluyó.

Volver a producir

Por su parte, la abogada, política y exvicealcaldesa de Madrid Begoña Villacís se refirió a la soberanía como factor principal en la actual conversación geopolítica. “No podemos pretender soberanía si no tenemos autonomía, si no tenemos independencia, si no somos capaces de crear, sino como no somos capaces de construir y no somos capaces de invertir”, reflexionó.

El primer factor que lo impide tiene que ver con el envejecimiento de la población. “La masa electoral más gruesa ahora mismo, con más peso, está comprometiendo el futuro de quienes tienen que tener hijos ahora mismo, de quienes tienen que trabajar y ser capaces de comprarse una casa, de los que les queda todo el futuro por delante. Y es algo muy peligroso porque se está produciendo una ruptura del pacto intergeneracional. Los que van a tener que soportar los resultados de estas políticas son los que menos peso están teniendo a la hora de votarlas y eso es un gran problema de representatividad, es algo que afecta a nuestra democracia”, resumió Villacís.

La segunda cuestión es, en su opinión, que la mas activa es cada vez más pequeña. “En Europa, a día de hoy, el cálculo es que hay tres trabajadores por cada pensionista, pero la masa activa está cada vez está más grabada. Y está la trampa del desempleo. Cada vez se incentiva más no trabajar por todo lo que se pierde cuando se trabaja. Hablamos de impuestos, cotizaciones y además España es campeona en la cuota fiscal que se paga. Si tenemos las clases pasivas mandando sobre el futuro de la clase productiva, tenemos un problema”, lamentó.

En última instancia, Begoña Villacís apuntó al marco regulatorio. “Se creaba fuera y nosotros recolábamos y estábamos cómodos con eso. Pero se ha acabado. En ese momento es Estados Unidos quien decide, Y esto debería hacer despertar a los europeos y entender que o volvemos a producir o volvemos a dar más voz y más peso a la clase activa o no tenemos ningún tipo de futuro”, zanjó.