Matrix Renewables invierte 227 millones en una planta fotovoltaica de 50 MW en Paredes de Nava

J.G.P. / ICAL

La compañía Matrix Renewables inauguró hoy en Paredes de Nava (Palencia) la planta fotovoltaica Adelfa Solar, una instalación de 50 megavatios que completa el clúster solar desarrollado por la empresa en la provincia y que suma una potencia instalada total de 250 megavatios repartidos en cinco plantas. El complejo supuso una inversión de 227 millones de euros y se sitúa entre los mayores proyectos de energía renovable desarrollados en Castilla y León.

La nueva planta, ubicada en terrenos privados de la zona conocida como Cuesta del Sol, ocupa alrededor de 100 hectáreas y forma parte de un porfolio integrado por las instalaciones Adelfa, Almendro, Baluarte, Bombarda y Retama. En conjunto, estas infraestructuras permiten abastecer de energía eléctrica a aproximadamente 125.000 hogares.

Durante el acto, la compañía destacó que el proyecto constituye un ejemplo de su estrategia de combinar la producción de energía renovable a gran escala con iniciativas de impacto social, educativo y medioambiental en el territorio. Además, avanzó que estudia la incorporación de sistemas de almacenamiento mediante baterías y la futura hibridación con energía eólica para aumentar la flexibilidad y resiliencia del sistema eléctrico.

El alcalde de Paredes de Nava, Luis Calderón, destacó que la puesta en marcha de Adelfa Solar supone la entrada en funcionamiento de la primera planta fotovoltaica del municipio, que ya contaba con parques eólicos. Además, defendió mantener una colaboración permanente con las empresas promotoras para que parte de la energía producida pueda generar actividad económica e industrial en el territorio.

También señaló que las instalaciones aportarán ingresos a los propietarios de los terrenos, empleo vinculado al mantenimiento y recursos para las arcas municipales a través de impuestos y tasas. Calderón puso en valor igualmente los proyectos sociales desarrollados junto a Matrix Renewables y la Fundación Talento 58, así como la futura incorporación de rebaños para el desbroce natural de las plantas, una medida que consideró positiva desde el punto de vista ambiental.

Por su parte, el director general para Europa y Latinoamérica de Matrix Renewables, Sergio Arbeláez, subrayó que Adelfa Solar representa el último paso de un complejo fotovoltaico de 250 megavatios en Palencia tras una inversión de 227 millones de euros. Explicó que la provincia reúne condiciones favorables por su recurso solar, disponibilidad de suelo e infraestructuras de evacuación, además de contar con el respaldo de las administraciones y la comunidad local.

Arbeláez avanzó que la compañía pretende seguir invirtiendo en la zona mediante proyectos de almacenamiento con baterías y posibles desarrollos híbridos con energía eólica. Asimismo, destacó las iniciativas educativas, sociales y ambientales impulsadas por la empresa y señaló que el objetivo es generar un impacto positivo duradero en el territorio. Según indicó, durante la construcción de las cinco plantas trabajaron simultáneamente entre 80 y 120 personas y la operación del complejo requerirá aproximadamente una decena de empleos por instalación.

Finalmente, el coordinador de la Fundación Talento 58, Ignacio Álvaro Benito, explicó que la introducción de ganado ovino en las plantas solares busca compatibilizar la generación de energía renovable con la ganadería extensiva y la regeneración de los suelos. Destacó que este modelo contribuye a mantener oficios tradicionales en el medio rural, controlar la vegetación de forma natural y favorecer la biodiversidad.

Además, avanzó la intención de reintroducir progresivamente la oveja merina en la comarca, una raza históricamente vinculada al territorio, y recordó que la fundación trabaja en Paredes de Nava en otros proyectos relacionados con la repoblación, la inclusión social, el emprendimiento rural y el relevo generacional, en colaboración con Matrix Renewables y el Ayuntamiento.

Matrix Renewables desarrolla en la provincia el programa educativo ‘Building the Future’, en colaboración con institutos de enseñanza secundaria de la zona, para acercar a los jóvenes al sector de las energías renovables. Asimismo, junto a la Fundación Talento 58 impulsa programas de formación para personas en riesgo de exclusión social que han permitido mejorar la empleabilidad de varios participantes y facilitar su incorporación laboral durante la construcción de las plantas.

En el ámbito ambiental, la compañía lleva a cabo un proyecto piloto de monitorización de biodiversidad y pastoreo regenerativo, con la introducción progresiva de ganado para el mantenimiento de las instalaciones y la mejora de los suelos.

Actualmente, Matrix Renewables opera 691 megavatios de capacidad solar en España y mantiene una cartera de proyectos en desarrollo vinculados al almacenamiento energético, la energía eólica terrestre y el hidrógeno verde.