El Congreso Internacional de Panes y Harinas hornea el escenario para convertir a Zamora en capital del sector

Juanma de Saá / ICAL

Más de medio centenar de representantes del sector panadero y molinero de Argentina, Georgia, Italia, Andorra, Portugal y España asistieron hoy a la clausura del I Congreso Internacional de Panes y Harina, celebrado ayer y hoy en el Teatro Principal de Zamora y en el Salón de Plenos de la Diputación de Zamora, respectivamente, como previa al la Feria Internacional PanFest, que se celebrará en septiembre de 2027 en la capital zamorana.

“El pan es identidad, patrimonio, cultura, paisaje, música, historia, encuentro y una forma de entender quiénes somos”, aseguró el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto, ademas de expresar su agradecimiento a la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Zamora y la Diputación de Zamora, con la que la cooperativa de crédito mantiene una “alianza estratégica”.

“Estamos en el Salón de Plenos de la Diputación. Es la primera vez que se hace un congreso en este salón. Desde el primer minuto,en el que le presentamos el proyecto del PanFest, sobraron 59 segundos para valorarlo”, destacó, además de mencionar la marca de garantía Harina Tradicional Zamorana, Molinos del Duero y el Consorcio Provincial del Ovino. “Nos vemos en septiembre de 2027 y larga vida al PanFest”, concluyó.

Por su parte, el presidente de Vocento Gastronomía, Benjamín Lana, estimó que, dentro de unos cuantos años, quienes asistieron a la primera edición del Congreso y podrán decir que fueron “los primeros” quienes participaron en el PanFest. “Sois los elegidos”, aseguró.

“Me parece que lo que está empezando a pasar aquí nos va a llevar por ese camino. Vamos a recuperar las variedades de trigos antiguos pero también vamos a sentir el orgullo de lo que teníamos antes. Yo ya estoy imaginando el año que viene como si fuera una gran feria medieval ocupando toda la ciudad. El olor a pan y los hornos funcionando, la fiesta y la alegría”, agregó.

“Productos estrella”

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, recordó que la provinica cuenta con fábricas de harina “de primer nivel nacional e internacional”, además de la marca de garantía. “Tenemos ya el queso, como producto estrella consolidado con la Feria Fromago, y vamos a posicionar otro producto estrena, con las harinas y el cereal y las manos expertas para llevar a la mesa los mejores productos, en este caso, el pan”, destacó.

“Vimos una oportunidad, que tiene un recorrido, primero, con el Simposio. El segundo ha sido este congreso y el tercero será el PanFest, el año que viene”, subrayó.

Por último, expresó su convencimiento de que el PanFest se convertirá en un “referente nacional e internacional” en el mundo del pan.

Programa

La jornada de cierre empezó con la intervención de Ramón Garriga, el panadero y divulgador de Gluten Morgen (Argentina), quien habló de ‘Cómo generar una comunidad alrededor del pan’. Por su parte, José Carlos Capel, crítico gastronómico y presidente de Madrid Fusión, centró su ponencia en la ‘Magia y simbolismo de los panes de primavera’ y Zaza Ivanidje, considerado el mejor panadero de Georgia, abordó ‘Cómo convertir el pan en Patrimonio de la Humanidad’.

La mesa redonda ‘¿Estamos haciendo el mejor pan de la historia?’ contó con la participación de Marcial Grela, presidente de la IGP ‘Pan galego’ (Santiago de Compostela); Elena Huerta, presidenta de la IGP ‘Pan de cruz’ (Ciudad Real); Txema Alonso, patrón de Artean, Obrador Mammia (Vitoria), y Tedoro Fernández, de Panadería El Molino (Santa María de la Vega, Zamora).

Carlos Moreno, director de Despelta, trató ‘El uso de trigos antiguos en panadería: un verdadero reservorio de biodiversidad’ y la mesa titulada ‘Descifrar el trigo: genética, tecnología e innovación’, contó con la participacion de Sandra Pérez, responsable de I+D+i del Centro Tecnológico de Cereales de Castilla y León; María Ángeles Romero, catedrática de Tecnología de Alimentos de la Universidad de Santiago de Compostela; Elena Benavente, profesora de Biotecnología y Biología Vegetal de la Universidad Politécnica de Madrid, y Néstor Etxaleku, director de Desarrollo de Negocio del Centro de Innovación del Cereal Espiga I+D, de Navarra.