Ayala confía en reducir la deuda del Ayuntamiento de Burgos a 121 millones, la mitad que al inicio de mandato

N.M.J / ICAL

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, destacó este martes el trabajo realizado por su equipo de Gobierno durante los últimos tres años de mandato, una labor que ha permitido a Burgos recuperar el “impulso” y la “ambición” de ser una “ciudad mejor” con un proyecto de ciudad a medio plazo que antes “no existía”. Asimismo, destacó que gracias al esfuerzo inversor y las labores llevadas a cabo estos tres años, la ciudad es hoy “más dinámica, moderna, atractiva, segura y cohesionada”.

Así lo indicó durante el balance de su gestión al frente del Ayuntamiento, acompañada del resto de concejales, y donde puso en valor el trabajo llevado a cabo estos tres años, y recordó sus grandes objetivos de cara a lo que queda de mandato. Hizo referencia así al proyecto Xpande y a la Ciudad del Deporte, los dos “grandes proyectos de ciudad” en los que continúa trabajando su equipo de Gobierno.

En relación a Xpande, la alcaldesa explicó que el Ayuntamiento continúa “adelante” con el proyecto del nuevo Mercado Norte, al igual que con la peatonalización de la calle Santander. “Seguimos adelante, hay un contrato pendiente de firmar, pero está adjudicado”, aseguró Ayala a preguntas de los medios acerca de la peatonalización de la citada calle.

“Estos proyectos tirarán adelante, independientemente de quién sea el alcalde de la ciudad, porque son proyectos que Burgos se merece”, indicó la burgalesa, que recordó que este es un proyecto “apasionante” que permitirá avanzar a la ciudad.

“La actitud de este equipo de gobierno es queremos crecer, y lo primero que presentamos es un proyecto de ciudad para eso. No vamos a pensar que porque en un momento tengamos unas tensiones de tesorería vamos a renunciar a los grandes proyectos de ciudad, eso es de perdedores”, afirmó Ayala.

Asimismo, indicó que están avanzando en la fase dos de este proyecto, y destacó que durante la jornada de ayer, se aprobó el pliego definitivo y confía en que esta semana o la siguiente se licitará el proyecto del nuevo Mercado Norte. “Burgos se merece pensar a lo grande. No vamos a renunciar a que Burgos avance”, añadió el concejal Juan Manual Manso.

“Gestión económica responsable”

En su intervención ante los medios, la alcaldesa de Burgos quiso referirse también a la gestión económica llevada a cabo por el Ayuntamiento de la ciudad en estos tres años, y subrayó que la deuda y problemática existente hoy en día en el Consistorio es debido a la “gestión de los consorcios”. Así, explicó que cuando su partido se hizo cargo del Ayuntamiento, existía una deuda de 204 millones de hoy, que a finales de 2025 se redujo a 134 millones, y a finales de 2026 será de 121 millones.

“¿Eso es una gestión buena o mala? Hemos cogido el toro por los cuernos. Es evidente que la situación está mejor, es un dato objetivo”, señaló la alcaldesa, que defendió así la gestión de su equipo de Gobierno en materia económica, y explicó que están renegociando con el Ministerio para que se aumente el plazo para la deuda de los consorcios. Pidió así a la Administración que, al igual que en 2017 se concedió un mayor plazo para pagar de la deuda de los consorcios, se les vuelva a conceder una ampliación del plazo de amortización.

“Solvencia y eficacia”

En su intervención, la alcaldesa de la ciudad quiso hacer referencia a una de las grandes crisis que ha afrontado su gobierno este último año: el incendio en las cocheras municipales y que llevó a la ciudad a perder la mitad de su flota.

“Fue una situación que podía haber colapsado al transporte público de la ciudad, pero no lo hizo por las decisiones rápidas y eficaces de este equipo de Gobierno”, destacó Ayala, que explicó que en unos pocos días lograron que el transporte urbano de Burgos “estuviera normalizado”. En este punto, la alcaldesa recordó el apoyo brindado por Madrid en esta difícil situación.

Asimismo, indicó que la semana que viene estará todo dispuesto que para que los autobuses puedan cobrar el servicio habitual, y añadió poco después que no existe ninguna otra opción “más que adquirir los autobuses”.

Patrocinios deportivos

Otro de los puntos a tratar fue la Ciudad del Deporte , un “gran proyecto de ciudad para los próximos diez años”, y que, tal y como destacó la alcaldesa, será “fundamental para los burgaleses y también para los deportes que se realizan en toda la ribera del río”.

Destacó también el importante papel del deporte en la ciudad, y recordó que este 2026, el Ayuntamiento ha destinado a patrocinios más de 3 millones de euros. Además, puso de relieve los buenos datos de abonados en las instalaciones deportivas, y avanzó en las próximas semanas se presentará una campaña de información con 40.000 dípticos en los hogares para contar las inversiones que ha realizado el equipo de Gobierno estos tres años.