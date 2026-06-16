La Universidad Isabel I, entre las veinte mejores de España, según Forbes

La Universidad Isabel I ha sido incluida nuevamente en la lista de las 20 mejores universidades de España elaborada por Forbes, una clasificación que cada año identifica a las instituciones académicas que destacan por la excelencia de su propuesta educativa, la calidad de su modelo formativo y su capacidad de adaptación a las nuevas necesidades del alumnado y del entorno profesional.

La presencia de la universidad burgalesa en esta selección supone un nuevo reconocimiento al trabajo desarrollado en los últimos años y refuerza su posición como una de las instituciones de referencia dentro del ámbito de la educación superior online en España. En una edición marcada por el análisis de cerca de un centenar de universidades públicas y privadas de todo el país, Forbes vuelve a situar a la Universidad Isabel I entre los proyectos académicos más destacados del panorama universitario nacional.

Flexibilidad, accesibilidad e innovación metodológica

Fundada en 2008, la Universidad Isabel I ha construido un modelo académico basado en la flexibilidad, la accesibilidad y la innovación metodológica, orientado especialmente a estudiantes que necesitan compatibilizar sus estudios universitarios con responsabilidades laborales, familiares o personales.

En la información publicada por Forbes, la universidad destaca por contar actualmente con más de 6.600 alumnos entre grado y posgrado, una oferta académica formada por 16 grados y 28 másteres oficiales y más

de 125 títulos propios, así como por mantener un modelo de enseñanza diseñado específicamente para responder a las nuevas dinámicas del aprendizaje digital y la empleabilidad de sus titulaciones.

Formación de calidad y enfoque práctico

Uno de los aspectos especialmente valorados dentro de esta clasificación es la apuesta de la Universidad Isabel I por una formación online de calidad. La institución ha desarrollado durante los últimos años una metodología centrada en facilitar al estudiante una experiencia académica flexible, en la que el alumno puede optar entre evaluación continua y evaluación final en cada asignatura y los exámenes pueden realizarse en modalidad online o presencial.

La formación en la Isabel I tiene un enfoque práctico ya que los alumnos trabajan en casos reales de empresa y dinámicas de gestión de grupos, al tiempo que cuentan con el acompañamiento académico por parte del

equipo docente, formado por especialistas en activo. La revista Forbes subraya algunos de los indicadores que distinguen actualmente a la institución dentro del sector. Entre ellos destaca una ratio de un docente por cada 6,46 estudiantes, un dato especialmente significativo dentro del ámbito universitario, así como la obtención del sello UNE 66181, certificación que reconoce la calidad de la formación virtual y que constituye una referencia dentro del sector educativo digital.

Junto a su modelo docente, otro de los elementos que han contribuido a consolidar el crecimiento de la universidad es su apuesta por la investigación. Según recoge la publicación, la Universidad Isabel I mantiene una inversión anual superior a 3 millones de euros destinados a actividad investigadora, impulsando proyectos vinculados a distintas áreas académicas y desarrollando producción científica indexada en bases internacionales de referencia como Scopus o Web of Science.

Forbes analiza factores relacionados con la calidad académica, el nivel de empleabilidad, la innovación educativa, la proyección institucional, la actividad investigadora y la capacidad de las universidades para responder a las demandas actuales del sistema educativo.

