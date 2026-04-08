Sale al mercado mundial ‘The Occultist’, un nuevo vídeojuego de Daloar Studios

ICAL

El videojuego ‘The Occultist’, dirigido por el vallisoletano David Lorenzo, salió hoy al mercado a nivel mundial, tras su desarrollo en la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid (Ideva) por Daloar Studios, propiedad de Lorenzo. Este producto se ha traducido a 13 idiomas y cuenta con música original grabada con la Orquesta Sinfónica de Bratislava, dirigida por otro vallisoletano, David Hernando.

El lanzamiento fue destacado por el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, quien en su cuenta de la red social X ensalzó el trabajo de David Lorenzo y su equipo: “Eres una gran inspiración para muchos jóvenes vallisoletanos con talento”, le trasladó.

‘The Occultist’ ha estado presente en las principales ferias del sector en Colonia, Alemania, Seattle y Tokio. De hecho, en la edición alemana de IGN, plataforma líder de contenidos del sector del videojuego, con un alcance de más de 200 millones de personas, que se publica en 25 idiomas y más de un centenar de países, ya se adivinó la potencia visual y narrativa que proyecta el ‘teaser’ de este personaje atormentado, en búsqueda de un padre desaparecido, que conecta con seres y voces de ultratumba al pulso de su poderoso péndulo.

La historia y la producción del videojuego ha generado tanta expectación en el sector que ha logrado 30 premios internacionales y nacionales en su andadura y búsqueda de financiación nacional e internacional para su desarrollo. El guion original corre a cargo de David Lorenzo. ‘The Occultist’ ha salido para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X/S.