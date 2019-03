Sánchez aboga por una España “feminista” y Tudanca confía en “el cambio”

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propugnó hoy una España “feminista”, un día después de la celebración del Día Internacional de la Mujer, y auguró que perderán las elecciones los partidos que vayan en contra de la mitad de la población. “Este es el siglo de las mujeres”, afirmó y advirtió de que quien quiera expulsar a las mujeres de la política va a ser expulsado de la política.

En un acto que reunió a un millar de personas en la Feria de Valladolid, junto al alcalde de la ciudad, Óscar Puente, y el candidato a la Junta de Castilla y León, Luis Tudanca, Sánchez aseguró que el PP de Pablo Casado quiere “dar marcha atrás” a los avances conseguidos. Insistió en que la imagen de las calles y las plazas de ayer es la del futuro, mientras la de Colón representa el pasado.

Aseguró que cientos de miles de hombres se unieron a las mujeres para marchar por las calles de España para decir “sí” a lo que la derecha dice “no”. Además, sobre el feminismo liberal de plantea Ciudadanos, se preguntó si la igualdad tiene adjetivos, y ante la negativa de los asistentes, añadió que la igualdad tampoco.

En ese sentido, Sánchez llamó a la movilización de la España “cabal”, “sensata” y “moderada” para que en las elecciones generales del 28 de abril gane el “sentido común” y, por tanto, el PSOE. Insistió en que no se debe dar por hecho de que vencerá su partido y se dirigió a la gente de izquierdas y progresistas, más allá de las ideologías, para reclamar su apoyo frente a proyectos que crispan, dividen y fragmentan a la sociedad. El presidente del Gobierno sostuvo que está en juego, como dice una canción del cantante Víctor Manuel, el modelo de país. “O en España cabemos todos o no cabe ni Dios”, recordó al tiempo que defendió que se refuercen los valores colectivos y proyectos que crean en sociedades fuertes.

Por su parte, el secretario autonómico del PSCyL y candidato a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, afirmó hoy que a Castilla y León le ha llegado la hora del cambio” y aseguró que el “cortijo” del Partido Popular en la Comunidad se le ha acabado. Por ello, presentó su alternativa “sensata” y “moderada” ante una oportunidad “histórica” de que de nuevo Castilla y León sea “socialista”.

Asimismo, Tudanca presentó su alternativa para que Castilla y León tenga unas tasas universitarias iguales a la media, un plan de retorno del talento para que aquellos que se fueron de su tierra puedan volver, libros de texto gratuitos o un proyecto de recuperación industrial. También incluyó entre sus propuesta recuperar una sanidad “digna” y la lucha por la repoblación de la Comunidad.

“Si queremos un programa de gobierno decente, no hay otra alternativa, no hay otra alternativa, compañeros”, sentenció Luis Tudanca, quien insistió en la oportunidad “histórica” que se abre para los socialistas de Castilla y León en mayo, por lo que aseguró que darán “lo mejor” para ganar en las urnas porque recordó que a la Comunidad siempre le va “bien” con un gobierno socialista.

De hecho, Tudanca se refirió en su intervención al mensaje que recibió de un amigo, cuya hija de 18 años va a votar por primera vez y lo hará al PSOE. “Claro normal”, dijo. El dirigente socialista se dirigió a los nuevos votantes, que aseguró van a decidir con su decisión que el presente y futuro que quieren para los suyos, su pueblo, su comunidad y su país. “Por toda esa gente que nos espera, tenemos esa responsabilidad de llevar a Pedro Sánchez a La Moncloa”, afirmó.

“Vamos a seguir adelante, gobernando. Parece mentira que no nos conozcan, que no conozcan al Pedro de la Cúpula del Milenio y de tantas batallas”, sentenció Luis Tudanca, en recuerdo a la victoria de Sánchez en las primarias. Además, defendió el compromiso de los socialistas con los principios, como la igualdad, avisó de que no van a tolerar ni un solo paso atrás. “Ni uno solo”, remachó y criticó a los que dijeron que no acudían a las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer. “No se puede ser socialista sin ser feminista”, sentenció.

“A esta derecha nos enfrentamos, una derecha mentirosa”, dijo y aclaró que el Gobierno va a defender la educación especial y sus centros en España. “Dejar de mentir, dejar de mentir”, afirmó. Además, rechazó que el PSOE utilice las instituciones y afirmó que su partido trabaja en beneficio de los ciudadanos. También negó que Pedro Sánchez vaya “dopado” a las elecciones y recordó la corrupción del PP, sobre el que dijo que si fuera un deportista no le quedaría ninguna medalla.

También recordó las palabras de Pablo casado sobre el aborto y añadió que las mujeres saben muy bien que es un “machista”. “A esta derecha nos enfrentamos, una derecha mentirosa”, dijo y aclaró que el Gobierno va a defender la educación especial y sus centros en España. “Dejar de mentir, dejar de mentir”, afirmó.

“Ya se te considera de casa”, le dijo Tudanca a Pedro Sánchez ante sus últimas visitas a la Comunidad. Aseguró que en la derecha están nerviosos ante la convocatoria electoral, que pedían, si bien señaló que por su respuesta, demuestran que iban de “farol”. Aseguró que no insultarán a sus oponentes, frente a las “perlas de Casado”, a quien comparó con un reloj estropeado, que marca dos veces la misma hora, si bien dijo que el presidente del PP no acierta ni tan siquiera una vez.

Finalmente, Tudanca destacó que el alcalde de la capital vallisoletana, Óscar Puente, ha demostrado “fortaleza” y capacidad para derribar “obstáculos”, así como su apuesta por una Valladolid mejor. Por ello se mostró convencido de que volverá a ser alcalde de esta ciudad. También tuvo palabras para el exalcalde Tomás Rodríguez Bolaños, fallecido recientemente y que recibió un homenaje en Madrid por su compromiso con el municipalismo.

Mientras, el alcalde de Valladolid y portavoz federal del PSOE, Óscar Puente, aseguró hoy que la ciudad “necesita a Pedro Sánchez fuerte en la Moncloa, libre de ataduras” para “seguir corrigiendo las desigualdades”, y que cuente “con muchos apoyos para impedir que los que quieren que no salga adelante su agenda transformadora de España consigan su propósito”.

El alcalde atacó a “la derecha” de usar “siempre los mismos miedos”, y citó entre ellos el miedo a la ruptura de España. En ese sentido, afirmó que “el PSOE no va a consentir que se rompa España, no solo por una cuestión de patriotismo, sino porque es la mayor garantía de la defensa de los derechos de los españoles”.

A su juicio, “el crecimiento económico no puede apoyarse en salarios de miseria” y las pensiones deben ser “suficientes”, además de contar con “una fiscalidad justa que garantice la redistribución de la riqueza”, para “no dejar en el camino a quienes se ha excluido del mercado laboral”. “Tenemos que ser radicales defensores de lo público y de los derechos de los ciudadanos”, exhortó.

En cuanto a la transición ecologista, señaló que “este planeta no puede con más atropellos” puesto que “nuestra existencia va íntimamente vinculada a la apuesta verde”, y sobre la transición modernizadora afirmó que “España no puede permitirse el lujo de seguir teniendo un tejido productivo obsoleto”, para reconocer posteriormente que “la ciudadanía hoy no se conforma con votar cada cuatro años y quiere participar de la toma de decisiones”, por lo cual “es preciso reformar las instituciones para darles cabida”.

“Es curioso que el partido viejo, de los 140 años, sea hoy lo nuevo, lo sexy, lo dinámico y lo esperanzador”, en un momento en el cual “la nueva política ha envejecido a marchas forzadas”. “Empezó haciéndose en la calle a base de horizontalidad y hoy se ha convertido en la política del hiperliderazgo”, señaló en alusión al desafortunado cartel lanzado por Podemos para anunciar la vuelta a la primera línea política de Pablo Iglesias.

También se refirió a Ciudadanos como una agrupación que “ha dado bandazos de todo tipo en su ideología”. “primero eran socialdemócratas, luego liberales y ahora se abrazan a la extrema derecha más rancia”, censuró. “Vosotros, la militancia, habéis conseguido que hoy este partido sea lo nuevo. Cuando este partido esté en una encrucijada que de la voz a los militantes, que saben donde tiene que ir el partido”, señaló.

Puente criticó con dureza, sin citarla, la baja del partido de Soraya Rodríguez, a quien puso en contraposición con “un socialista de verdad” como el fallecido Tomás Rodríguez Bolaños, que “sirvió al partido desde su primer al último día, frente a otros que solo se sirvieron del partido mientras pertenecieron a él”.

Además, recordó un encuentro de militantes socialistas celebrado hace poco más de dos años en la Cúpula del Milenio de Valladolid, para apoyar a Pedro Sánchez en su camino para “recuperar el lugar que nunca debió perder”. “Ahí se inició un proceso que nos permitió recuperar el rumbo y buscar el apoyo de una amplia mayoría de progresistas. Demostramos que el PSOE es un partido profundamente democrático, porque quien resultó elegido lo hizo solo con el apoyo de los militantes, y contra la imposición de círculos vínculos de poder de dentro y fuera del PSOE, que no querían un PSOE autónomo, diferenciado de la derecha y con un liderazgo fuerte”, argumentó.

“En aquel proceso emergió un líder que es el único en este momento capacitado en esta país para hacer frente a los retos que tiene que afrontar España. Es un líder libre de ataduras y de hipotecas, desde el Felipe (González) de los setenta, incluso ni siquiera entonces, ha habido en España un líder tan libre de ataduras e hipotecas como Pedro Sánchez, que se apoyó solo en los de abajo, no responde a los intereses del IBEX, los lobbies ni los medios, sino solo a las obligaciones que tiene con el pueblo español, que es al que se debe”, explicó.