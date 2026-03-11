Tvitec invertirá185 millones y creará 250 empleos directos tras liberarse el crédito de 120 millones

Laura Sánchez / ICAL

“Hoy es un día para recordar. Comienza un proyecto de mucha envergadura y consideramos que es una nueva reindustrialización para el Bierzo”. Así se pronunció hoy el director comercial de la vidriera berciana Tvitec, Alberto Fernández Sutil, tras confirmar que el Gobierno Central ha dado luz verde al crédito de 120 millones de euros que permitirá a la empresa ampliar sus instalaciones del Polígono del Bayo, en Cubillos del Sil (León), donde se construirá su ‘float’ horno, su horno de vidrio, que le permitirá obtener la materia prima, dando más estabilidad a la compañía y mejores perspectivas de futuro en el mercado nacional e internacional.

El crédito, que la compañía deberá devolver “en los plazos estipulados y con los intereses estipulados, para que regrese al erario público y se pueda ayudar a más empresas”, se solicitó con el inicio del proyecto, en 2022, y desde entonces se ha trabajado de forma intensa, con la colaboración de numerosas administraciones, desde los ayuntamientos de Cubillos del Sil y Ponferrada, hasta la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Industria. La inversión total es de 185 millones de euros.

“Ha habido mucha unidad para conseguirlo”, dijo Sutil, quien agradeció el trabajo de todas las personas implicadas, como los alcaldes de Cubillos y Ponferrrada, Antonio Cuéllas y Marco Morala; los consejeros de Economía y Medio Ambiente de la Junta, Carlos Fernández Carriedo y Juan Carlos Suárez-Quiñones; el diputado del PSOE, Javier Alfonso Cendón, y otros cargos socialistas leoneses, como el presidente del partido en León, Eduardo Morán, y el de la Diputación provincial, Gerardo Álvarez Courel, y el ministro de Industria, Jordi Hereu, entre otros muchos nombres, precisó.

Éste será el cuarto horno de estas características en España y supone un enorme “hito” para la empresa y para el Bierzo, ya que supone la ampliación de la compañía de vidrio, que crecerá en una parcela de 150.000 metros cuadrados, de los cuáles 90.000 serán para almacenes y el resto para la transformación de vidrio, con 250 empleos directos y cerca de 1.000 indirectos, desde el principio de los trabajos para hacerlo realidad, precisó el director general, Javier Prado, quien especificó que este horno quemará diferentes materiales químicos, algunos de ellos raros, para producir 850 toneladas de vidrio diarias.

“El proceso empieza con la mezcla de materiales. Después el horno de fundición, a 1.600 grados. Posteriormente se pasa a la zona de flotación, donde el vidrio va tomando forma y, finalmente, su enfriamiento”, concretó. Consumirá, además, 130 millones de metros cúbicos de agua anuales.

A lo largo de este año se trabajará en la obtención de todos los permisos, para iniciar la construcción del horno en 2027 y finalizarlo en 2029. “Funcionará con cuatro energías, desde electricidad, gas, oxígeno e hidrógeno”, añadió. Para ello la Junta está ultimando los trámites para comenzar a construir el gasoducto, que llegará desde Ponferrada. A la vez se trabaja para dotar a la parcela de energía eléctrica, con una vía principal y una secundaria “de emergencia”, ya que la parte central del horno no puede apagarse nunca. “Es un horno que se enciende y está funcionando, por lo menos, 20 años. Incluso las reparaciones se hacen en caliente”, dijo Sutil.

“Este proyecto viene justificado por las necesidades de vidrio en España y a nivel internacional. En este marco de mayor demanda Tvitec, para poder continuar con su crecimientos de transformación, producción y comercialización, necesita dominar la materia prima, que es deficitaria en la península ibérica. Esto nos va a permitir producirla, conseguir una transformación cercana y un ciclo de economía circular”, aseguró el director comercial, quien recordó que las fábricas de transformación y fabricación estarán “a pie”, con las numerosas ventajas que esto supone.

“Queremos resaltar nuestro compromiso con el Bierzo. Cuando empezamos el proyecto, en 2006, nos preguntaban por qué aquí y dijimos que éramos de aquí y queríamos seguir aquí. Hoy seguimos diciendo lo mismo, aunque tenemos algunas deficiencias en comunicaciones”, indicó Prado, quien espera que esto no acabe aquí y en el futuro puedan seguir creciendo.

Este horno de vidrio permitirá a Tvitec tener una industria más rentable y ser autosuficientes. “Es una inversión ambiciosa, complicada, pero necesaria. Confío en que no será la última”, confirmó Sutil. “En el mercado internacional estamos bien posicionados. Esto nos va a dar una fuerza que no teníamos hasta el momento, tendremos más garantía en cantidad y precio. Seremos mas estables”, señaló el director.