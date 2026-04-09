Valdelosfrailes Rosé 2025, Medalla de Oro en el Concurso Mundial Bruselas 2026

Bodega Valdelosfrailes celebra un nuevo hito en su trayectoria al recibir la Medalla de Oro para su vino Valdelosfrailes Rosé 2025 en el prestigioso Concurso Mundial de Bruselas 2026, uno de los certámenes vinícolas más influyentes y rigurosos a nivel global.

Este reconocimiento posiciona a Valdelosfrailes Rosé 2025 como uno de los vinos rosados más destacados del panorama internacional, tras haber sido evaluado a ciegas por un jurado compuesto por expertos, sumilleres, enólogos y periodistas especializados de todo el mundo.

Valdelosfrailes Rosé es el resultado de un delicado coupage de las uvas más características de la zona de Cigales; tempranillo, merlot, garnacha, albillo y verdejo, que aportan su carácter distintivo y su inconfundible personalidad a este vino. Su cuidada elaboración permite resaltar notas de fruta roja, delicados matices florales y una acidez vibrante, atributos que han sido clave para conquistar al jurado del certamen.

Para su elaboración se ha combinado experiencia y tradición vitivinícola con las técnicas más avanzadas, que potencian cada variedad. Tras la vendimia, se seleccionan los mejores racimos, sobre los que se realiza un suave y cuidado prensado, momento en el que se consigue este color tan único y especial. La fermentación del mosto a baja temperatura da como resultado un vino con gran intensidad aromática, cargada de flor y fruta. Posteriormente realiza una ligera crianza sobre sus lías finas.

Desde la bodega destacan que “este galardón es el resultado del compromiso constante con la calidad, la innovación y el respeto por el viñedo”, subrayando además la creciente relevancia de los vinos rosados dentro de su proyecto.

El Concurso Mundial de Bruselas reúne cada año a miles de referencias procedentes de decenas de países, consolidándose como una referencia para consumidores y profesionales del sector. Obtener una Medalla de Oro en este certamen supone una garantía de calidad y excelencia reconocida internacionalmente.

Con este logro, Valdelosfrailes continúa reforzando su posicionamiento en mercados nacionales e internacionales, consolidando su apuesta por vinos que combinan identidad, precisión técnica y una marcada personalidad.

Bodega Valdelosfrailes

Bodega Valdelosfrailes está ubicada en el municipio vallisoletano de Cubillas de Santa Marta y pertenece a Cigales, una Denominación de Origen tradicionalmente reconocida por sus claretes o rosados, un tipo de vinos que resurgieron entre los años 40 y 90, cuando comenzaron a emerger los vinos tintos que se elaboraban en la zona.

Valdelosfrailes es el proyecto de Carlos Moro en Cigales, quien ya tenía antepasados que cultivaban viñedo, tenían bodegas y elaboraban vino en Cubillas de Santa Marta y Valoria la Buena, en Valladolid.

En el año 1997, Carlos Moro decide apostar por el cuidado de viñedos en esa zona para construir, al año siguiente, la Bodega Valdelosfrailes para elaborar vinos elegantes, afrutados, equilibrados y minerales, respetando la tradición de claretes y rosados y revolucionando con la elaboración de vinos tintos y tintos de guarda.

El nombre de la bodega proviene de valle de los frailes y hace referencia al origen del vino en la comarca, que se remonta al S.XII con los monjes cistercienses del Monasterio de Santa María de Palazuelos.