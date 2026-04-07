Vox no dejará la Presidencia de las Cortes en manos del PSOE aunque su confianza en el PP «no es plena»

Servimedia / ICAL

La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, avanzó hoy que su formación no dejará la Presidencia de las Cortes de Castilla y León “en manos del PSOE”, como aseguró que tampoco ocurrirá en Aragón y Extremadura, pese a que su confianza en el Partido Popular “no es plena”.

En este sentido, Millán dejó claro que, aunque los cargos no sean la prioridad, Vox no permitirá que las mesas de las asambleas caigan en manos del PSOE, sin llegar a aclarar si se abstendrán cuando se vote al candidato del PP en la sesión constitutiva de la nueva legislatura en las Cortes de Castilla y León, que tendrá lugar el próximo martes, 14 de abril.

Así, en lo referente al posible bloqueo de gobierno en comunidades como Castilla y León, Extremadura o Aragón, la portavoz insistió en que Vox no busca «sillones» sino la negociación de «medidas una a una, con plazos de cumplimiento y garantías».

En ese sentido, Millán aseguró que las negociaciones «siguen adelante», «sigue habiendo reuniones y sigue habiendo conversaciones» porque el afán de Vox es «sacar lo antes posible un acuerdo que refleje la petición de los españoles en estas regiones donde ha habido elecciones», además de «hacer valer» el programa electoral del grupo y «asegurar un Gobierno estable que dé seguridad los próximos cuatro años».

En todo caso, la portavoz de Vox en el Congreso recordó que el PP sabe “perfectamente” cuáles son sus condiciones «para alcanzar un acuerdo lo antes posible», y sostuvo que desde su formación «no van a sacar los detalles de la negociación» en una rueda de prensa, pero que «si fueran fantásticamente bien, ya se habría cerrado un acuerdo», al igual que «si fueran estrepitosamente mal, no contemplaríamos la esperanza de sacar adelante el acuerdo».