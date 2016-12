“Mario Draghi es el personaje del año”

El economista Juan Pablo Calzada ha hecho balance de las noticias y personajes, como Mario Draghi, más destacados del año en la economía mundial.

Para el economista, lo mejor ha sido “la actuación de las autoridades monetarias de Europa y de Estados Unidos. Lo primero por saber hablar al mercado con Mario Draghi, y en EE.UU. con la decisión de Yellen de subir los tipos y veremos qué tal ahora con las políticas de Trump. Las malas han sido los referéndums y su horrible impacto, como el Brexit y el de Renzi en Italia que ha hecho caer un Gobierno de gran importancia”.

La resistencia de los mercados a los terremotos

“El Brexit sí, ha habido una bajada de la libra muy seria y veremos qué pasa con Trump, parece que la gente no acabe de creerse qué va a hacer y qué no. Y en Italia, pues se considera la situación habitual de Italia, un problema de gobernabilidad. Italia no consigue llegar a las ampliaciones de capital esperadas, como el de Monte dei Paschi”.

Destaca por encima de todas, la figura de Mario Draghi, “Mario Draghi para mí es el personaje del año, y seguirá siéndolo mientras sea el presidente del BCE”.

Previsiones para 2017

“Creo que no va a ser un año terrorífico, pero peor de lo esperado. Lo más preocupante es qué pasará con Trump, y a nivel europeo son las elecciones en Francia y Alemania, si vuelve a ganar el populismo a lo mejor sí tenemos un problema muy grande en la UE”.

Finalmente, en cuanto a la economía nacional, ha dicho que “tenemos un Gobierno tan débil, que España empieza a tener problemas serios y se ha notado y empezamos a ver que deberíamos haber hecho más reformas, y que lo que espera todo el mundo es crecer al 2,5% cuando deberíamos estar en el 3%”.