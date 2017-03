La campaña ‘March 4 Trump’ pretende mostrar el apoyo al presidente estadounidense con decenas de marchas por todo el país.

Este sábado en varias ciudades estadounidenses se celebran marchas y manifestaciones en apoyo al presidente del país, Donald Trump.

Los eventos organizados por los simpatizantes del líder estadounidense tendrán lugar en Washington, Nueva York, Arizona, Carolina del Norte, Oregón, Missouri, Virginia, Arkansas, Tennessee, Colorado, Míchigan, California y Nevada, entre otros.

MARCH 4 TRUMP ON MARCH 4th! Show your support for Donald Trump! RETWEET to spread the word!! 🇺🇸🇺🇸#March4Trump https://t.co/m5pG6bdVHZ pic.twitter.com/yltuRAIB8o

— Collin Rugg (@CollinRugg) 25 de febrero de 2017