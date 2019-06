Guillermo Rocafort: ‘El PNV y ERC no van precisamente a tomar sólo gin-tonics a Gibraltar’

@jmfrancas. Guillermo Rocafort es profesor universitario y doctor en Economía, experto en paraísos fiscales y autor del libro Claves para que España recupere Gibraltar.



JMF: ¿Qué paraísos fiscales se usan más por los españoles?

Guillermo Rocafort: los más próximos, como Gibraltar y Andorra, pero también Luxemburgo y todos aquellos que están vinculados a Inglaterra, que son la mayoría.

JMF: ¿Inglaterra protege a los paraísos fiscales?

Guillermo Rocafort: Absolutamente. Son el corazón de Inglaterra. Su motor financiero, por medio de La City. En este sentido recomiendo el documental “La Telaraña. El Segundo Imperio Británico” que se puede ver en youtube. Lo relata a la perfección.

JMF: ¿Son necesarios los paraísos fiscales?

Guillermo Rocafort: Son sólo necesarios para los delincuentes y para los políticos, pues en ellos lavan el dinero de sus delitos y corrupciones.

JMF: ¿Para las empresas no?

Guillermo Rocafort: Para las empresas financieras, como las bancarias y bursátiles, son utilizados como una vía especial para encubrir sus contratos oscuros.

JMF: ¿Se pueden eliminar?

Guillermo Rocafort: Es muy difícil porque tienen a mucha gente poderosa en sus manos. Su eliminación irá a la par de un nuevo orden económico más justo y transparente, pero para ello tendrá que haber una revolución o una desestabilización de Inglaterra que les ponga fin.

JMF: ¿Gibraltar nos afecta mucho como paraíso fiscal?

Guillermo Rocafort: Absolutamente. Es el mayor elemento de desestabilización de nuestra Democracia. Un centro de corrupción que compra a políticos, periodistas, catedráticos …

JMF: ¿Compra para?

Guillermo Rocafort: Servir a sus intereses y así debilitar internamente a España. Son los financiadores de todos los movimientos indepes que sufrimos.

JMF: Algún ejemplo, cuesta de creer…

Guillermo Rocafort: El PNV y ERC siempre están ahí, amparados en la Roca, con sus cuentas e intereses financieros a cubierto. Son muchas las visitas que han realizado allí, y no precisamente a tomar sólo gin-tonics.

JMF: ¿Volverá Gibraltar a ser España?

Guillermo Rocafort: Será muy díficil. España debe reposicionarse internacionalmente para que ello sea así. Como hicimos en 1969. No nos conviene ser lacayos de USA y del Reino Unido. Ese polo no nos interesa ni beneficia.

JMF: ¿Ni con el Brexit?

Guillermo Rocafort: Europa nunca ha dado la cara por nosotros porque la clase política española es la primera en abandonar esta cuestión. Yo mismo he intentado ir a Bruselas para dar una conferencia al respecto y me he chocado con un muro. Y los peores los del PP.

JMF: ¿Recuerda qué pasó en el 1969?

Guillermo Rocafort: Que ese año ejercimos nuestra soberanía y les cerramos la verja y cortamos todos los suministros. Es lo que se debe hacer con los piratas financieros. Con el aval de la ONU y el entusiasmo de todas las naciones descolonizadas que fueron víctimas de la rapiña inglesa.

JMF: Y eso fue eficaz?

Guillermo Rocafort: Eficacísimo. Porque lo que hay que hacer con las colonias es aislarlas y desestabilizarlas. Nos faltó poco. Si Franco vive diez años más, habría caído en nuestras manos como fruta madura. Y Argentina, habría recuperado Las Malvinas también, porque nos habríamos coordinado con todos nuestros hermanos hispanos.

JMF: Cedimos entonces…

Guillermo Rocafort: Con la Democracia, llegó el entreguismo, la dejadez y la traición, y la droga, la corrupción masiva, y tantos males que nos asolan la zona del Campo de Gibraltar auspiciados todos esos males por las autoridades de Gibraltar…

JMF: ¿Cual sería entonces la política acertada ahora?

Guillermo Rocafort: Cerrar la verja y cortar los suministros de todo tipo, especialmente los telefónicos. Que se lleven sus submarinos nucleares a ser reparados en el Támesis, junto a la Torre de Londres.. Además de prohibir que las sociedades mercantiles gibraltareñas tengan propiedades en España.

JMF: Y, ¿ ves voluntad política para hacer eso?

Guillermo Rocafort: No hay voluntad alguna para hacer eso. Todos están vendidos. Incluso VOX, que antes alardeaba de recuperar Gibraltar, y ya han ido a La City de Londres a rendir pleitesía, en un vergonzante viaje de Espinosa de los Monteros allí.

JMF: ¿Se prodría al menos aprovechar el Brexit para mejorara algo nuestra situación?

Guillermo Rocafort: Bueno, de momento están saliendo muchas empresas de Gibraltar hacia Malta, y eso es positivo. Pero si no se sigue apretando, y al final Inglaterra encuentra una posición cómoda en Europa, volverán de nuevo a la Roca.

JMF: ¿Conoces lo que se ha negociado hasta ahora a raíz de Brexit?

Guillermo Rocafort: Pues está el plan de Borrell, que lo que busca es reconocer estructuras de Estado a la propia Colonia, lo cual es una completa traición a España.

JMF: ¿No se ha hecho bien entonces? ¿Nos hemos chupado el dedo?

Guillermo Rocafort: Los políticos españoles tratan a toda costa de proteger el paraíso fiscal de Gibraltar porque así encubren sus latrocinios que esconden allí. Esa es la cuestión.

JMF: Es fuerte eso…

Guillermo Rocafort: Como decía Unamuno, La Verdad antes que la Paz. Y no sólo la clase política, también la cultural, etc… Que se lo digan a Almodóvar.

JMF: ¿Estamos condenados entonces a tener Gibraltar inglés durante siglos?

Guillermo Rocafort: Sólo si volvemos a tener dirigentes patriotas como antes, y lo digo por Franco, España volverá a tener oportunidades de recuperación. Es una cuestión de élites. Ahora mandan los enemigos de España, pero eso no durará eternamente. Cuando se sepa en España el dinero robado a los españoles que se esconde en Gibraltar, la cosa cambiará…

JMF: Gracias Guillermo. Un abrazo y hasta pronto.

Guillermo Rocafort: Un fuerte abrazo