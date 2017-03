Londres vivió este miércoles un atentado: Un terrorista ha matado a cuatro personas y causó cerca de cuarenta heridos antes de ser abatido por la policía en un ataque terrorista frente al Parlamento británico, en el que arrolló a decenas de personas con su vehículo y apuñaló a un agente.

Los testigos describieron escenas de pánico en las inmediaciones del Parlamento, y vídeos divulgados en las redes sociales mostraron a equipos médicos atendiendo en la acera a los heridos.

“Cuando el agresor corría hacia la entrada (del Parlamento), dos personas vestidas con ropa de calle, armados con pistolas, gritaron algo que parecía una advertencia. Él les ignoró. Le dispararon dos o tres veces y cayó”, afirmó un testigo.

Además de las terribles imágenes que ha dejado el atentado terrorista, una se ha hecho viral en las redes sociales. Se trata de una mujer musulmana paseando y hablando por teléfono ignorando a las víctimas que se encuentran en el suelo y que son atendidas por ciudadanos que se allí se encontraban mientras llegaban los servicios de emergencias.

La imagen ha abierto un debate en las redes sociales:

