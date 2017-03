May condena el “repulsivo” atentado ante el Parlamento de Londres

La primera ministra británica, Theresa May, condenó hoy el “repulsivo y depravado” atentado perpetrado frente al Parlamento de Londres y anunció que no habrá cambios en el nivel de alerta terrorista en el Reino Unido.

May presidió una reunión del comité de emergencia Cobra, que agrupa a los principales ministros del Gobierno, para analizar la respuesta al ataque, en el murieron cuatro personas y al menos veinte resultaron heridas.

PM May: “Parliament will meet as normal [tomorrow]…we will all move forward together, never giving in to terror.” https://t.co/6ilOxFW6C0 pic.twitter.com/YsS6uEQj5v

