Secuestran al amigo de su hija y lo torturan con barras de hierro hirviendo por ser cristiano

Un joven cristiano resultó herido de gravedad tras ser asaltado por la familia de su amiga musulmana en la provincia de Punyab en Pakistán, informa el diario ‘Dawn’.

Según este medio, cuya información recoge RT, el padre y dos hermanos de la mujer secuestraron, golpearon y quemaron al joven con barras de hierro hirviendo para castigarlo por esta amistad.

De acuerdo con la familia de la víctima, los jóvenes se conocieron hace dos años y desde entonces han desarrollado una relación que, con todo, se limita a esporádicas llamadas telefónicas. El joven, que tiene 21 años de edad, había visitado a la chica en su vecindario.

Esta publicación contiene una imagen que puede herir su sensibilidad

Pero la familia de la muchacha musulmana estuvo desde el principio en contra de la relación y su padre llamó a los progenitores del joven para que lo obligaran a poner fin a aquella. Al no hacerlo, el pasado mes de abril el padre y los dos hermanos de la joven secuestraron a su amigo y lo torturaron. Después lo llevaron a su casa asegurando que había sido víctima de un accidente de tráfico.

Sheikhupura Christian man Ansar burnt with heated iron rods for befriending muslim girl. FIR registered but influentials forcing compromise pic.twitter.com/utLx1WzN6g

— M. Jibran Nasir (@MJibranNasir) 16 de abril de 2017