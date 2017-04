¿Para qué sirve el botón rojo de la Casa Blanca?

La existencia del botón salió a la luz en un artículo de la agencia AP sobre los primeros 100 días del mandato del magnate inmobiliario.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó instalar un botón rojo especial en su escritorio del Despacho Oval de la Casa Blanca para que le traigan cola cada vez que lo pulse.

“Siendo un hombre acostumbrado a la riqueza y su encanto, Trump pronto se ha adaptado a la vida en la Mansión Ejecutiva, donde a menudo entretiene a las visitas con trivialidades sobre la decoración histórica”, escribe la periodista de AP Julie Pace.

“Al presionar un botón rojo colocado en el escritorio Resolute, que los presidentes han utilizado durante décadas, un mayordomo de la Casa Blanca pronto llega con una Coca Cola para el presidente”, reza el artículo.

Trump es conocido por su pasión por las bebidas carbonatadas. El año pasado el presidente fue fotografiado trabajando en el Despacho Oval con un vaso de cola con hielo sobre el emblemático escritorio.

something you never saw during previous administration, soda on the Resolute desk pic.twitter.com/U7hZPbmWKE

— Kate Bennett (@KateBennett_DC) 28 de enero de 2017