Cuando Carmena compraba en el top manta

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, fue fotografiada en 2016 comprando pañuelos y mecheros a un vendedor callejero que realiza este tipo de actividad de manera ilegal. La venta ambulante en la capital está en alza tal y como corroboran fuentes de la Policía Municipal que han denunciado el aumento de la venta ilegal, especialmente en el centro de la capital.

El top manta ha sido noticia estos últimos días debido a los altercados en Lavapiés tras la muerte de un mantero senegalés por un paro cardiaco no vuelva a suceder . EN 2016, se difundieron unas fotografías en las que podía verse como Carmena no dudaba en acercarse y comprar a un vendedor, que no paga impuestos y cuya recaudación diaria cae en en los bolsillos de las mafias relacionadas con la venta callejera. Esta práctica, que puede parecer cotidiana para la mayoría de los madrileños, ha sufrido un repunte desde la llegada al consistorio de Ahora Madrid como reconocen fuentes policiales.

A plena luz del día, la regidora se paraba a escuchar al vendedor que intenta ganarse la vida lo mejor que puede pero ilegalmente. Segundos después, Carmena no ha dudado en sacar de su clásico bolso de mano su cartera y ágilmente le ha pagado en metálico.

Carmena siguió los altercados de Lavaìés y “sintió” que el coche de bomberos era suyo y ha lamentado que se estuviese destrozando una herramienta pensada “para la salvación” así como los contenedores de este céntrico barrio.

“Os prometo que voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que no vuelva a pasar, no puede ser que la violencia vaya donde es necesario ayudar y reflexionar”, ha asegurado la regidora sobre los altercados violentos, que se saldaron con 6 detenidos, una decena de heridos y múltiples destrozos en el mobiliario urbano.

“Es imprescindible que Madrid siga siendo como siempre, una ciudad tranquila donde los siniestros desaparecen y todos aprendamos a cuidarnos un poco más”, ha agregado la regidora desde la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.