Desalojada una residencia universitaria para alojar a los inmigrantes del Aquarius

La residencia universitaria La Florida de Alicante ha sido desalojada para albergar a un centenar de niños y niñas de entre 12 y 17 años que han desembarcado en el Aquarius. Los universitarios alojados allí pagan cerca de 750 euros al mes entre octubre y junio, ya que de julio a septiembre es un albergue juvenil.

PUBLICIDAD

El desalojo de los estudiantes se hizo casi sin previo aviso, dejando solo 24 horas a los estudiantes para desalojar su estancia, por la que pagaban cerca de 750 euros, pese a que el contrato es mensual y aún quedaban dos semanas para realizar los cursos intensivos que se suelen realizar en esta residencia.

La residencia universitaria se convierte en un albergue juvenil en los meses de verano, e incluye un baño en cada habitación. El precio de esta estancia para un estudiante alcanza los 750 euros, según ha denunciado una de las madres de los alumnos allí alojados a actualidadvaldepeñas. La noticia, en un primer momento se había tratado como una información falsa, pero la propia Generalitat Valenciana ha asegurado que se ha desalojado por razones de urgencia.

El caso de Rubén, uno de los jóvenes universitarios que estudiaba alemán en la residencia, ha puesto de manifiesto la situación caótica. El alumno termina el curso en el mes de noviembre y según su madre “antes de ocupar su puesto de trabajo debe aprender alemán, con lo que decidió irse a una escuela que hay en Alicante, allí cogimos una residencia pública que cada mes nos cuesta 750 euros”.

PUBLICIDAD

“Mi hijo acaba el curso en noviembre y claro, ahora le dicen que tiene que irse de la residencia, tanto él como sus compañeros, para dejar el sitio a los migrantes del Aquarius y que no pueden estar allí porque vienen con muchas enfermedades, que es por un tema de salud”. “Nosotros estamos sufriendo lo del desnudar a un santo para vestir a otro, y nos está provocando un gran problema porque ahora mismo no hay nada en Alicante para que mi hijo viva y siga con sus estudios”, ha asegurado. “Nos vamos a ir allí para ver si encontramos algo, pero va a ser muy difícil puesto que ya está todo reservado para las vacaciones”, ha apuntado. Asimismo, no se cree la versión de que es un tema de salud: “Que digan que es por un tema de salud para que no se contagien de las enfermedades que traen, y que los metan en una residencia en pleno centro de Alicante, donde además están celebrando las fiestas de San Juan y hay muchísima gente”.

“Nosotros no nos oponemos a que se ayude a quien lo necesite, pero no es justo que a mi hijo lo echen de su residencia y lo dejen en la calle a mitad de curso, máxime cuando necesita esos estudios para ir a trabajar a Alemania”, ha apuntado.

En esta residencia se hospedarán ahora un centenar de niños y niñas de entre 12 y 17 años, cuyos padres no acompañaron a sus hijos en la última travesía del Aquarius. A Esta residencia de estudiantes universitarios han trasladado a los menores en autobuses durante este domingo y la mañana de este lunes desde el puerto de València. La residencia depende del Instituto Valenciano de la Juventud, y han recibido la visita durante 50 minutos de la vicepresidenta y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra.

Oltra ha podido conocer a algunos de estos menores, que tutela la Generalitat, y entrevistarse con técnicos y voluntarios que asisten y acompañan a los pequeños en un operativo en el que colabora la Cruz Roja. Además de Oltra, que ha estado de 10.30 a 11.20 horas y quien ha aplazado hacer declaraciones a una posterior comparecencia, también ha visitado la residencia el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y su concejal de Inmigración, María Ángeles Goitia.

PUBLICIDAD

A su salida del albergue ‘La Florida’, Barcala ha evitado ofrecer detalles de la situación de los menores inmigrantes porque esa materia la dirige la Generalitat, y únicamente ha manifestado que el ayuntamiento ha hecho “los trabajos de coordinación y está a disposición” de la Administración autonómica.