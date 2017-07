ERC anuncia un acto con Otegui en el homenaje a MIguel Ángel Blanco

El grupo separatista ERC ha anunciado un acto con el proetarra Arnaldo Otegui, como cabeza de cartel, justo el mismo día que se celebra un homenaje por los 20 años de la muerte Miguel Ángel Blanco a manos de ETA.

Este miércoles, solo Bildu rompió la unidad del acto en el Congreso este miércoles: sus dos diputados han obviado asistir al homenaje. Son los mismos que, junto a los de ERC (9) y el PNV (5), la víspera habían impedido la declaración institucional en memoria de las víctimas de Eta. No obstante, el Reglamento de la Cámara Baja exige unanimidad, es decir, el respaldo de todos los grupos políticos para leer una declaración institucional.

Ademas este jueves, el diputado del Congreso de Esquerra Republicana de Cataluña por Barcelona, Joan Tardá compartía en las redes sociales el cartel del acto que se celebrará el 26 de Julio en Lleida, donde acudirá el proetarra Otegui. El problema es que no había otro día para anunciar el evento, que el mismo en el que se rinde homenaje a Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA hace 20 años.

Us esperem el 26 de juliol a Lleida! No hi falteu! @assemblea @omnium @sumate_asoc @ehbildu pic.twitter.com/QS6KxmBgX0

— Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) 12 de julio de 2017