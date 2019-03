Irene Montero ya se ve ministra consorte

Irene Montero, pareja de Pablo Iglesias y cara visible del partido en el Congreso de los Diputados, ha intervenido en el mitin en la plaza del Reina Sofía de Madrid -de Juan Goytisolo- con el que Pablo Iglesias regresa a la arena política tras su baja de paternidad.

“Hasta el mayor de nuestros adversarios políticos sabe que, con todos nuestros defectos y nuestros errores, tenemos la suerte de tener al candidato a la Presidencia que es el único que puede sentar a los poderosos en la mesa y decirles: ‘Se acabaron vuestros privilegios”, ha dicho la portavoz de Unidos Podemos.

En un momento de fractura interna tras la salida del ex número dos de Podemos, Íñigo Errejón, y con las encuestas a la baja, Irene Montero ha asegurado que la formación morada sale a gobernar y que el presente y el futuro puede estar en manos de las mujeres.

Podemos pretende con el regreso de Pablo Iglesias reconectar con su electorado y dar por comenzada su campaña electoral en un lugar emblemático para el partido desde que en 2014 cerró en esa plaza la campaña de las elecciones europeas, las primeras en las que obtuvo representación.

En el acto ha intervenido también Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos, que ha bromeado asegurando: “A Ione Belarra no le tiemblan las piernas y a mí no me tiemblan las ruedas”.

Echenique ha explicado a los asistentes al acto que “se están gastando una millonada” en hacerles creer que no se puede renovar las pensiones, frenar el cambio climático, recuperar derechos laborales o acabar con violencia machista y por eso, ha ironizado, como no se puede construir un país mejor, no “vayáis a votar”.

“Lo dicen todas las encuestas, no se puede construir un país mejor, es lo que hay, no vayáis a votar. Y si vais a votar, votad al PSOE porque como que España avance no se puede, pues por lo menos, virgencita, virgencita que me quede como estoy”, ha proseguido Echenique, al que el público le ha respondido con gritos de “No nos conformamos”.

“Ya veo que no os voy a convencer” de cosas como que “los lazos amarillos son el problema más importante del universo y Albert Rivera es de centro, todos los partidos son iguales y esta plaza está vacía. Y que los medios de comunicación, la CEOE, los tertulianos y las encuestas siempre dicen la verdad”, ha dicho Echenique.

La candidata a las elecciones europeas tras la renuncia de Pablo Bustinduy, María Eugenia Rodríguez Palop, que ha señalado que hoy es un día para la alegría y que Podemos ha venido para acabar “con los muros del miedo” que pretenden construir las 39 formaciones de extrema derecha que existen en Europa.

También han participado en el acto de la plaza del Reina Sofía Isabel Serra -candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid- la coportavoz Noelia Vera, e Ione Belarra, que ha recordado que Podemos logró arrancar al Gobierno la subida del salario mínimo a los 900 euros.

“Tan preocupados están los poderosos por que Pablo Iglesias pueda ser presidente del Gobierno, pues que tengan cuidado, porque cualquier día puede ser presidente de la República”, ha dicho por su parte el diputado Rafael Mayoral.