La defensa de Rato tumba el informe: La UCO admite “no tener prueba alguna”

La defensa de Rodrigo Rato, ex ministro de Economía, ha respondido detalladamente al polémico informe de la UCO, cuyos firmantes no realizan el informe para responder a su papel de auxilio judicial, sino que habrían realizado su propia hipótesis sin prueba alguna.

Según la defensa de Rato, en declaraciones a Intereconomía.com, la UCO solo tenía potestad para investigar un supuesto blanqueo de dinero, y ahora le acusan de un supuesto “uso inapropiado del poder”. La maniobra no tiene otra definición que “una investigación prospectiva de carácter eminentemente política, dirigida a afectar el buen nombre de Rodrigo Rato”. Además, no tiene “nada que ver con la denuncia original” ni tampoco con “el mandato del juzgado 31 , sin ninguna consecuencia penal por los hechos y los periodos investigados“.

Este planteamiento descrito en las páginas 12 y 13 del informe de la UCO vuelve a hacerse explícito en la página 120. Según la defensa de Rato, los firmantes del informe de la UCO “condicionan todo a montar un relato crítico de la actividad del ex ministro como alto cargo”, para lo que se “tergiversan realidades y declaraciones” para acabar reconociendo en las páginas 253, 254 y 316 que “no se tiene ninguna prueba ni indicaría sobre ningún blanqueo en el extranjero”.

“Tampoco son capaces de definir qué actos o qué contratos concretos fueron influenciados directamente por Rato, ni diferencian cantidades brutas de las netas en campañas de publicidad, ni las que responden a sociedades propietarias de emisoras de radio que emiten publicidad (Muinmo y Rueda de Emisoras)”, asegura la defensa.

Pero hay más. De la misma o mayor gravedad es el hecho de “ocultar declaraciones ante los firmantes de investigados presentándolas como testigos“, “de ocultar la información aportada por estos”, de “ocultar declaraciones opacas de investigados en causas opacadas a las defensas”.

El informe, plagado del uso de condicionales, sin aportar prueba alguna

En la página 316, los autores del informe reconocen que “no tienen pruebas sólidas de nada”. Y es que, en gran parte del informe se abusa del uso de condicionales. En ningún caso se reconoce que Rato ha declarado voluntariamente, y antes de cualquier procedimiento, sus bienes correspondientes a 2013. La UCO tampoco hace referencia sobre el origen de los mismos, pese a que Rato lo justificó ante el

juzgado 31 con una pericial el pasado mes marzo de 2016, un documento realizado el despacho Garrido.

Asimismo, la UCO reconoce que la familia de Rato vendió su participación en COR en 2002, pero solo se hace una vez eco en todo el informe, en concreto en la página 149.

La única persona que dice que Rato habló de esta sociedad, Vicente La Calle Oliva, tuvo que dimitir en 2000 por la Junta de Accionista de Azucarera a raiz de su gestión de un año como presidente. Asimismo, las declaraciones del ex consejero de Azucarera son singulares. Y es que, alega que a raíz de su presidencia de Ebro ha sido perseguido por ETA.

La UCO considera a accionistas como testaferros

En las páginas 71 y 72 se reconoce, por otro lado, que los accionistas de COR, y ya no la la familia Rato, se repartieron los beneficios pero después se les considera testaferros en numerosas ocasiones.

En la página 98, la UCO asegura que COR contrató con Paradores pero no que ganó un concurso. En este sentido, ha subrayado que sí aparece en los anexos este extremo, a través de las declaraciones de Fernando Ruiz.

El informe no puede ocultar que las mayores facturaciones de COR corresponden a después de marzo de 2004, cuando el PSOE ya estaba en el poder.

Lo mismo sucede con Viajes Ibermar, donde la UCO confunde “cantidades brutas” y “se desprecia la venta de la participacion en 2002“.

Respecto a una sociedad irlandesa, Red Rose, incluida en las páginas 253 y 254 del informe, “se reconoce que no tienen base alguna” para atribuírsela a Rato, pero pese a ello, se la endosan en numerosas ocasiones.

Asimismo, la defensa de Rato se muestra sorprendida por este informe elaborado por la UCO ya que investiga sobre hechos, sujetos y fechas que no forman parte de la denuncia.

la UCO pretende presentar como contratos mercantiles entre empresas privadas como delictivos

La UCO “pretende presentar como delictivos contratos mercantiles reales y a precio de mercado” entre empresas privadas, independientemente de quienes sean sus propietarios y de las prescripciones.

Además el juez del 31 antes del verano acordó el sobreseimiento cualquier actuación sobre COR. El informe intenta ocultar, además, que se ha llamado como “investigados opacos”, sin conocimiento de las defensas, a personas como Jaume Giró o María Luisa Martínez Gistau. Mientras adjunta que se puede “ver en su declaración en el anexo”.

El informe oculta que Giró aportó 13 tomos de pruebas de las campañas realizadas para La Caixa por COR . “También oculta que hubo otras personas investigadas a las que el informe no se refiere, en una pieza opacada de la que tampoco se ha informado a las defensas”, destaca.

En noviembre 2016 denunciamos estas graves irregularidades ante el juez del 31 y ahora a la Audiencia Provincial.

Rato anunció su salida del FMI cinco meses antes de su marcha efectiva

Respecto a la renuncia como director gerente del FMI en noviembre de 2007, “el informe pretende ligarla a una rutinaria petición de datos sobre inversiones bursátiles que se completó puntualmente”. De hecho, Rato anunció públicamente su renuncia en este cargo en junio de 2007, cinco meses antes de mi marcha efectiva. “Mis circunstancias familiares y responsabilidades, particularmente en lo que respecta a la educación de mis hijos, son las razones por las que dejo antes de lo esperado mis responsabilidades en el Fondo”, alegó Rato a finales de junio de 2007.