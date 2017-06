La UE desmonta el victimismo independentista por las infraestructuras

Cataluña se encuentra entre las regiones de la UE con mejores infraestructuras, ya sean viarias, ferroviarias y aeroportuarias. Cataluña ha recibido una altísima valoración, de 127 puntos sobre 100.

Cataluña se sitúa así por encima de todas las regiones de Austria, Dinamarca y Finlandia. Así se desprende del Índice de Competitividad Regional de la UE, presentado recientemente y cuyos datos han sido analizados por Convivencia Cívica Catalana.

Desglosadas por tipología, en cuanto a vías de alta capacidad para vehículos (autopistas y autovías), Cataluña supera el promedio de la UE con una puntuación de 101 sobre 100, situándose por encima de varias regiones inglesas, holandesas o francesas como las cercanas de Languedoc-Rosellón (97) y Provenza-Alpes-Costa (93).

En el caso de las infraestructuras ferroviarias, la UE puntúa a Cataluña con un 121 sobre un índice europeo de 100, por encima de regiones alemanas como Baviera (120) u holandesas como Groningen (110).

Por lo que respecta a infraestructuras aeroportuarias, la UE sitúa a Cataluña con un nivel de 145 sobre un promedio de las regiones europeas de 100, valorando a los aeropuertos catalanes por encima, por ejemplo, de los de regiones capitales como Estocolmo (144), Copenhague (142), Berlín (126) o Viena (122).

En su informe sobre competitividad, la Comisión Europea valora también a las instituciones de las diferentes regiones europeas, otorgando a las catalanas una puntuación de 78 sobre un promedio de las regiones de la UE de 100. Ello sitúa a las instituciones catalanas en el tercio inferior europeo en el indicador institucional.

Se trata ciertamente de valores bajos para una región con un cierto nivel de desarrollo. Por ejemplo, la Comisión Europea valora a las instituciones de Cataluña con una nota inferior que las de todas las regiones de Portugal, algunos países de la Europa del Este o territorios de ultramar como la Guayana francesa. La Comisión Europea ha valorado a nivel institucional tres aspectos: calidad, corrupción e imparcialidad. En los tres ámbitos, Cataluña obtiene peores puntuaciones que las medias española y europea.

Convivencia Cívica Catalana considera que la Comisión Europea desmonta el discurso victimista del nacionalismo catalán sobre falta de infraestructuras. Las deficiencias que puedan existir en la red de infraestructuras catalana –que muchas veces se amplifican para ser utilizadas con un evidente interés político- deben analizarse y resolverse pero, en general, las infraestructuras de Cataluña –más aún desde la incorporación del tren de alta velocidad que une a las cuatro capitales catalanas- se encuentran entre las más amplias, accesibles y desarrolladas de Europa, como pone de relieve la Comisión Europea.

El factor que lastra la competitividad de Cataluña no es, en todo caso, el nivel de unas infraestructuras que están por encima de la media de la UE sino la actuación de unas instituciones que están sensiblemente por debajo de la media europea. La inseguridad e incertidumbre política, la elevada percepción de corrupción en las instituciones catalanas derivada de escándalos como el 3% o el sectarismo político y la falta de imparcialidad en sus concesiones administrativas no son buenas tarjetas de presentación para la competitividad de Cataluña y no han pasado desapercibidas en Bruselas.