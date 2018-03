Los manteros piden ahora papeles para todos tras los sucesos de Lavapiés

La Asociación de Inmigrantes Senegaleses en España ha exigido que se investiguen con “transparencia” las circunstancias de las muertes de dos compatriotas el pasado jueves en el barrio madrileño de Lavapiés y que “se apliquen las correspondientes sanciones a los agentes culpables”.

PUBLICIDAD

Decenas de personas se han reunido este mediodía en la plaza Nelson Mandela de Lavapiés para denunciar la situación en la que vive el colectivo africano y lo que consideran “persecución policial”, y han anunciado una gran movilización para el próximo martes a las 18.00 horas partiendo de ese mismo punto.

En la concentración, que ha contado con el apoyo de numerosos colectivos del barrio, el portavoz de la asociación, Cheikh Ndiaye, ha leído un comunicado en el que exigen una investigación transparente de lo ocurrido a Mame Mbaye, el senegalés de 35 años que murió el jueves tras sufrir una ataque al corazón, y de su compatriota que falleció de un ictus esa misma noche en Lavapiés, coincidiendo con los disturbios por la muerte del primero.

Tras criticar el trato al que somete la policía a los “manteros“, Ndiaye ha exigido “que se apliquen las correspondientes sanciones a los agentes” que pudieron estar relacionados con la muerte de Mbaye tras supuestamente perseguirle desde la Puerta del Sol hasta Lavapiés, ya que “en lugar de velar por la seguridad sin discriminación de raza, son una total amenaza a nuestra libertad”.

También ha reclamado que se revise, se reestructure y, en última instancia, se derogue la ley de extranjería, una norma que “mata, tortura y hace daño”.

PUBLICIDAD

Sobre la muerte del segundo senegalés, que según fuentes hospitalarias falleció de un ictus, el portavoz ha indicado que tenía 54 años y llevaba más de cinco viviendo en España con una tarjeta de residencia permanente.

“Pedimos que el Estado español deje de ningunearnos, deje de retener a nuestros muertos y lleven los casos como se debe hacer”, ha reclamado Ndiaye sobre las dos muertes.

Rodeado de compatriotas y otros vecinos que han querido sumarse a la concentración, ha denunciado que la comunidad negra está “socialmente oprimida, machacada y pistoleada”.

“Nos marginan, nos torturan, nos señalan, nos acosan y persiguen hasta las puertas de nuestros hogares, incluso en moto como pasó con Mbaye”, ha dicho sobre la supuesta persecución policial a la que se vio sometido el “mantero”.

En este sentido, ha pedido que se recopilen los vídeos del recorrido que hizo Mbaye desde Sol hasta la calle Oso, donde falleció, y se investiguen por un juzgado, y ha apelado al Consulado de Senegal y a su embajador en España que ayuden en estas gestiones.

En la plaza de Nelson Mandela también han estado representantes de asociaciones vecinales como Maite Zabalza, de la Asociación Sin Papeles, quien ha denunciado en declaraciones a Efe la “situación de violencia que sufren día a día” y el “acoso policial” al colectivo de africanos.

“Llevamos tres años -ha dicho- denunciando esta situación, no es un suceso aislado, es una situación permanente de gran violencia. No pueden acceder al mercado laboral, no pueden acceder a alquilar un piso, no pueden ir por la calle con tranquilidad, el acoso es en todos los aspectos de su vida”.

La ley de extranjería es, para Zabalza, el gran problema al que se enfrentan, porque les “criminaliza, invisibilibiza y explota”.