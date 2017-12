Pablo Echenique es uno de los pocos inversores en criptomonedas. En concreto tiene 7,55226953 bitcoins y otros 27,90 litecoins. El valor se esos activos roza los 96.419 dólares. No obstante, del bitcoin no obtiene ahora un solo euro debido a la quiebra de Mt.Gox.

El secretario de Organización de Podemos tiene declarados un total de 4,515 bitcoins, cuyo valor unitario actualmente ronda los 12.300 euros, es decir, casi 56.000 euros, mientras que en litecoins, otra criptomoneda que se ha revalorizado con fuerza, tiene ahora 2.400 euros.

Según el portal de transparencia de Podemos, Echenique realizó estas inversiones cuando las criptomonedas eran unas desconocidas para el gran público, entre 2013 y 2015. En ese tiempo, ha obtenido una revalorización del 4.256.049%.

Echenique tenía en concreto 27,9 de estas monedas virtuales a 1,37 euros. Ahora, cada uno de esos litecoins cuesta cerca de los 106 dólares, es decir, su inversión mínima se ha multiplicado exponencialmente, hasta rozar los 3.000 euros, es decir, un auténtico pelotazo en el mercado, pese a que la formación trata con desprecio este tipo de operaciones especulativas.

Echenique ha declarado siempre su posición en monedas virtuales, aunque no siempre ha sido claro en sus contratos, como el escándalo de su asistente, al que no pagó la Seguridad Social. De momento no ha tenido que reflejar su plusvalía ya que las posee ​en cartera.

Sin embargo, de esas ganancias latentes tan solo podrá hacerlas con el litecoin debido a que invirtió en bitcoin a través de MtGox, la firma japonesa quebrada y envuelta en un escándalo en Japón, dejando a miles de afectados sin su inversión.