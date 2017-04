Senador de Compromís: ‘fui a pisotear la tumba de Franco y no me dejaron’

El senador de Compromís Carles Mulet pregunta en el Senado sobre las ayudas públicas a la Fundación Francisco Franco, que el Gobierno asegura que no reciben desde hace 14 años.

“El problema es que continuemos con el Valle de los Caídos“, así ha comenzado el senador de Compromís. “Hace poco estuve en el Valle de los Caídos, de las 33.000 victimas que hay allí únicamente hay dos identificadas y cuando intenté pisotear la tumba de Franco pues vino el de seguridad y lo impidió”.

Estas declaraciones iba a colación a la petición de indulto del diputado de Compromís Joan Baldoví para la tuitera Cassandra, condenada por delito de humillación a las víctimas del terrorismo en relación a los trece comentarios escritos en su cuenta de Twitter sobre el asesinato de Carrero Blanco a manos de ETA.

“Estoy en contra de todos los fascismos, lo que no me parece bien es que se venga aquí a comparar unos fascismos con otros”, ha concluido ante la intervención del Mulet que sugirió que el Gobierno es laxo con la citada Fundación porque no escribe tuits.

A la pregunta de Mulet sobre las subvenciones y la legalidad de la fundación Francisco Franco, el secretario de Estado ha señalado que las últimas ayudas se dieron en 2003 y por programas concretos, “no subvenciones”.

Cuestionado sobre la legalidad de la fundación, el secretario de Estado ha contestado que el Gobierno “poco puede hacer” por lo que ha instado al propio senador de Compromís a denunciar la situación ante la Fiscalía, en un tenso diálogo en el que Ayllón ha acusado a Mulet de hacer política “basada en opiniones”.