Twitter recuerda al ‘silencioso’ Podemos la condena al padre de Ramón Espinar

Ramón Espinar se ha convertido en trending topic la mañana de este viernes tras la condena hecha pública del caso de las tarjetas ‘black’.

Los usuarios de las redes sociales han comparado la ‘ignorancia’ de Ramón Espinar hijo sobre la procedencia del dinero que utilizó para comprarse un piso protegido en Alcobendas con la de la Infanta Cristina o Ana Mato.

Además, han acusado el silencio en este caso del partido liderado por Pablo Iglesias mientras que taladran a la ciudadanía con otros casos de corrupción.

Un tuit recordando un mensaje de 2014 del portavoz de Podemos en el Senado y secretario general de la formación en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, se ha convertido en viral.

Espinar afirmaba que “somos los hijos de los obreros que nunca pudisteis matar, los nietos de los que perdieron la Guerra Civil. Impunidad, la vuestra”.

Ahora el tuit —con más de 400 retuits— ha provocado un intenso debate en Twitter.

Muchos echan en cara a Espinar que haya retuiteado un mensaje del portavoz de la asociación de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch Grau, tras conocerse la libertad provisional para Iñaki Urdangarin y haya pasado por alto la sentencia de las black.

@gato_vasco @mmarinaco @publico_es q casi nunca nombra a Urdangarin, sino ponen “el cuñado del Rey”, hoy no dicen “el padre del Senador”

El mayor condenado, después de Blesa y Rato, es Moral Santín representante de Izquierda Unida en la caja. Al padre de Espinar (Podemos) le han condenado a un año de prisión por apropiación indebida.

El padre del podemita fiel seguidor de Pablo Iglesias, es un dirigente socialista que llegó a ser presidente de la Asamblea de Madrid entre 1983 y 1987. Espinar, juzgado y condenado por los gastos opacos realizados con la tarjeta black de Bankia, gastó con dicho plástico 178.400 euros entre los años 1995 y 2010.

Que dice Ramón Espinar que él no sabía nada de los billetes de 500 euros que traía su padre a casa, como Ana Mato o la Infanta, vamos.

Ana Mato no sabia de dónde salió el Jaguar de su garaje y Ramón Espinar de donde salió la pasta para comprarse un piso. #AsiNosVa

“Ramón Espinar” Cris no sabía q hacia Urdangui, Tania no sabia q la subvención era pr su hermano, Ramon no sabía q su piso lo pago la black

— Pintanauta (@Pintanauta) 24 de febrero de 2017