Los autónomos exigen cotizar en función de sus ingresos netos

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, UPTA, ha considerado necesario y urgente que los autónomos coticen cuanto antes en función de sus ingresos netos.

PUBLICIDAD

Así lo ha afirmado Eduardo Abad, secretario de UPTA, en el décimo aniversario de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo. A su juicio, la ley de medidas urgentes para los autónomos aún se queda corta, a pesar de aprobarse reivindicaciones históricas.

A su juicio, el sistema actual aún no es justo para los autónomos, uno de los colectivos que más ha perdido durante la crisis, al tiempo que aún no se ha atajado el problema de los “trades”, los falsos autónomos, que se ha quedado fuera de la nueva normativa. Según los autónomos, cotizar en función de los ingresos netos eliminaría la tarifa plana de los 50 euros.

“La desregulación no puede dar pie a que se destruya el mercado (…) Que no se prostituya la figura del autónomo”, ha reclamado Abad en un encuentro informativo con motivo del décimo aniversario del Estatuto del Trabajo Autónomo aprobado en julio de 2007.

PUBLICIDAD

Estas plataformas, como Deliveroo, ofrecen a los repartidores, que son autónomos, unas condiciones de trabajo que, según denuncian algunos de estos ‘riders’ -repartidores en bicicleta-, son una forma de “esclavitud de la modernidad”.

Junto a este tema, Abad ha insistido en que de la subcomisión que arranca en el Congreso -tras la aprobación de la ley de medidas urgentes para el trabajo autónomo- debe salir un sistema más justo en el que se cotice en función de los ingresos netos.

Asimismo, ha reclamado un sistema de tributación que rompa la “brecha fiscal” entre los autónomos socios y los que lo hacen de forma unipersonal. “Si somos capaces de arreglar esos temas (…) sería un sistema pionero”, ha añadido Abad, para quien ahora empieza el verdadero trabajo.

360.000 autónomos perdidos durante la crisis y se han recuperado el 60%

La directora general del Trabajo Autónomo del Ministerio de Empleo, Carmen Casero, ha mostrado su disposición a abordar una “reflexión en profundidad” sobre temas que son transversales y afectan a diversas administraciones. No obstante, Casero ha señalado que la regulación no es la “solución total” a todos los problemas que se plantean y que no se le pueden “poner puertas al campo”.

PUBLICIDAD

Junto a Casero, han participado en el debate sus antecesores en el cargo: Miguel Ángel García y Juan José Barrera. Barrera, que ocupaba el cargo cuando se elaboró el Estatuto del Trabajo Autónomo, ha destacado la dificultad de sacar adelante este texto y de las “revoluciones” que supusieron algunos aspectos de mejora de protección social.

Y entre las tareas que quedaron pendientes, Barrera ha apuntado precisamente a una mejor regulación del trabajo autónomo a tiempo parcial. Abad ha señalado también hoy que la última década ha sido una “tragedia” para el trabajo autónomo que empieza ahora a recuperarse tras la complicada crisis. García ha cuantificado en 360.000 los autónomos que se han perdido durante la crisis de los que ya se han recuperado el 60%.

También ha destacado el mayor peso de los autónomos mayores de 55 años: del 19% en 2007 al 24,6% actual. Y entre los temas por resolver, también ha señalado esa necesidad de clarificar la figura del autónomo dependiente y seguir mejorando los mecanismos de segunda oportunidad