Pharmamar podría superar los 3,5 euros tras romper resistencias

La empresa farmacéutica Pharmamar se encuentra, según Manuel Pinto, analista de XTB, en un buen momento para tomar posiciones.

El analista de XTB ha comenzado hablando de otros títulos como Abertis, “Abertis personalmente me parece que lleva haciéndolo bien bastante tiempo, y veremos los resultados la semana que viene. A nivel de medio plazo es de las que más intereses tiene en Francia y puede ser de las que más ganen. A mí Inditex me encanta, es un gigante mundial y está diversificando, las dudas en China no están siendo tales. Y Banco Santander podría ser la tercera opción, publica resultados la semana que viene y puede que suba su cotización”.

“Yo no entraría en Quabit si no supera los 2,2 euros”

Manuel Pinto también ha repasado la situación de otro valor como Quabit, del que ha dicho que “llevaba una tendencia alcista de máximos y mínimos crecientes pero una vez que perdió los 2,2. Personalmente yo no entraría y veremos cómo se va desarrollando, pero a nivel particular salvo que va por encima de los 2,2 no entraría. Pharmamar en cambio ha roto resistencias y ahora mismo me parece una buena entrada a estos niveles, y podría superar los 3,5”.