España esquiva una caída del PIB del 0,17 % con el acuerdo UE-Reino Unido

El acuerdo que regula la relación entre la Unión Europea y el Reino Unido ha permitido a España evitar una caída del 0,17 % para el PIB, del 0,10 % para el empleo y de 0,28 % para el consumo privado, según ha detallado la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez.

La secretaria ha reconocido en un encuentro informativo que el Brexit seguirá teniendo algún impacto económico, pero poco significativo, toda vez que se ha eliminado la posibilidad de que el Reino Unido estableciera aranceles o cuotas comerciales a las exportaciones españolas.

«Será preciso un tiempo para analizar con más detalle el acuerdo (…), aunque la estimación es que (el impacto) sea muy bajo y más bien en términos de coste administrativo, ya no en términos de pérdida de mercado», ha afirmado.

Según ha dicho, la valoración general del Gobierno es positiva y satisfactoria, pero sin perder de vista el hecho de que el Brexit «no beneficia a nadie y tiene lógicamente consecuencias negativas, que no obstante se aminoran con el acuerdo».

En este sentido, ha asegurado que no hay ningún sector que pueda verse beneficiado respecto a la situación actual, pero que las condiciones que se aseguran son muy positivas para sectores muy sensibles como el de las frutas y las hortalizas, así como para aquellos para los que el mercado británico forma parte de sus cadenas de producción, como el del automóvil o el farmacéutico.

«Las reglas quedan bien fijadas y permiten un marco para los flujos comerciales significativamente positivo», ha afirmado, destacando como ejemplo que para el sector agroalimentario queda garantizada la autenticidad de las indicaciones geográficas, de especial interés en el caso del vino.

No obstante, ha recordado que van a existir trámites de aduana que antes no eran necesarios, pero que no espera que supongan un alto coste para las empresas más allá de tener que familiarizarse con ellos si hasta ahora no exportaban a terceros países fuera del mercado comunitario.

En el ámbito de los servicios considera que el acuerdo es menos beneficioso para las partes, aunque no será necesario establecerse en el país que se opera y se garantiza la movilidad para los profesionales, que podrán disfrutar de periodos de estancia más largos respecto a los establecidos en otros acuerdos comerciales como el de la UE con Japón o con Canadá.

Además, ha destacado que el acuerdo refleja un «reconocimiento mutuo» en profesiones reguladas que abre la puerta a acuerdos futuros más específicos entre las partes.

A su juicio, en este aspecto pierde más el Reino Unido por su posición dominante en el ámbito de los servicios financieros, que corre el riesgo de perder al dejar de ser operador comunitario, aunque el acuerdo sienta las bases para el acercamiento en el futuro a una cooperación financiera reforzada.