Alkira Living contribuye al alquiler asequible en Madrid añadiendo a su cartera dos promociones

Alkira Living, compañía especializada en Property Management residencial, consolida su papel como referente en la gestión de alquileres con la comercialización de dos nuevos desarrollos en régimen de alquiler asequible en los barrios madrileños de Orcasitas y Villaverde.

Ambas promociones, propiedad de Palatino I S.L., y gestionadas como Property Management por Alkira Living, fueron puestas en comercialización en julio y han alcanzado, en menos de tres meses, tasas de ocupación cercanas al 100% en Villaverde y superior al 96% en Orcasitas.

En total, se incorporan 181 nuevas viviendas a la oferta de alquiler asequible de la Comunidad de Madrid, lo que representa un 4 % del parque de viviendas bajo gestión de Alkira Living en esta categoría.

Las viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios están completamente equipadas con cocina amueblada, trastero y plaza de garaje. Además, cuentan con zonas comunes como gimnasio y sala comunitaria, espacios diseñados para fomentar la convivencia y mejorar la calidad de vida de los residentes.

Dentro del plan del Ayuntamiento de Madrid para seguir apostando por este tipo de inmuebles asequibles, a las viviendas de Villaverde y Orcasitas se sumarán las de las promociones de Adelfas y de Águila Alcatel, localizadas en la zona de Méndez Álvaro. Las 264 viviendas de estos desarrollos también serán gestionadas por Alkira Living, cuya explotación está prevista para finales del 2025.

Alkira Living, en su papel como Property Manager y clave para garantizar una experiencia ágil y satisfactoria para los inquilinos, asume la gestión integral de las promociones, desde la captación de interesados, la formalización del contrato y el acompañamiento al arrendatario, hasta el mantenimiento continuo durante toda la vigencia del alquiler, todo ello a través de un proceso íntegramente digital y transparente.