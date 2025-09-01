Andimac prevé que en 2025 se harán mas de 1,9 millones de reformas en 2025

La Asociación que representa a la distribución profesional de materiales para la edificación y rehabilitación (Andimac) prevé que en 2025 se realizarán reformas en casi 1,9 millones de viviendas (1.854.907), lo que supone un 1,6% más que el año anterior; tal y como se desprende del Observatorio 360 que la consultora Arthursen elabora para la patronal cada año.

Un crecimiento mayor del esperado que, porcentualmente, mejora el incremento interanual del curso anterior -el aumento en 2024 respecto a 2023 fue del 1%- y que trae esperanzas de consolidar una necesaria cultura de la rehabilitación en España, especialmente por el impulso registrado en los últimos meses del ejercicio pasado.

Así, el gasto medio por hogar en materiales para reformas también anotará un incremento del 1,3% hasta los 1.261 euros en 2025. Un repunte que está directamente relacionado con el precio de las materias primas, una tendencia al alza desde los primeros compases de la pandemia que ha venido moderándose en el último año y que podría estar sujeta a cambios en función de la oscilación de costes de dichos materiales.

Andimac atribuye la mejoría de las previsiones tanto al crecimiento en la compraventa de segunda mano en España como al envejecimiento constante del parque inmobiliario, del que el 80% de los edificios y viviendas reciben una calificación energética E, F o G, es decir, insuficiente.

En este sentido, durante este 2025 cerca de 535.000 viviendas pasarán a tener más de 18 años y son candidatas a la renovación. Las nuevas exigencias en cuanto la eficiencia energética, necesarias para para la venta o alquiler, favorecen las reformas orientadas al aislamiento y a la instalación de sistemas más eficientes y sostenibles.

El reverso que frena la tendencia positiva se localiza principalmente en la falta de mano de obra, lo que condicionará el comportamiento del sector e impide garantizar un crecimiento más sólido.

Escaso aprovechamiento de fondos

En cuanto a los visados para la rehabilitación, el incremento que se producirá es notorio: Andimac estima un aumento del 7,5% este año con relación a 2024. Aquí se espera una mayor recuperación precisamente porque ya durante 2024 se ha visto un desarrollo de este segmento.

Sin embargo, en el capítulo de la rehabilitación de edificios se evidencia un escaso aprovechamiento del efecto tractor de los fondos europeos. En términos absolutos, los fondos no han servido para impulsar este mercado. En 2019 se rehabilitaron apenas 29.000 viviendas y en 2024 no se alcanzarán las 25.000. Estas cifras contrastan de forma irreconciliable con la evolución de las deducciones por obras de rehabilitación energética en las viviendas, que ya en 2023 superaron las 110.000 viviendas.

En este sentido, Andimac estima que las deducciones por rehabilitar beneficiarían a 200.000 hogares. Y recuerda que en 2021, cuando se impulsaron las primeras deducciones fiscales en materia de eficiencia energética, se presentaron un total de 2.535 declaraciones. Desgraciadamente, en 2026 estas líneas de deducción, que debieran ser continuas y estables en el tiempo, podrían desaparecer ya que están ligadas a la financiación europea de los NGEU.

Incertidumbre legislativa

El crecimiento de la reforma y la rehabilitación está muy relacionado con la consolidación del mercado del parque de segunda mano. A pesar de las leyes que quieren limitar los alquileres y gravar las viviendas vacacionales, parece que el sector inmobiliario percibe este segmento como un refugio ante la incertidumbre generalizada. Por otra parte, Andimac considera que los tipos de interés han iniciado una tendencia a la baja que podría impulsar el dinamismo del mercado hipotecario, como ya se ha visto en los últimos meses de 2024.

Por otra parte, el número de viviendas iniciadas y terminadas superará de forma notable las cifras alcanzadas en la primera mitad de 2023, aunque la finalización de obra continúe estancada. Y es que el número de hogares sigue aumentando fruto de la atracción de trabajadores inmigrantes, fundamentalmente.