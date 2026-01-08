Así será el nuevo edificio de CASA DECOR 2026

Así será el nuevo edificio que alberga un año más Casa Decor.

Se trata de un que fue proyectado en su origen como residencia del marqués de los Vélez y conde de Niebla, entre 1892 y 1895, se construyó al estilo de los palacetes urbanos de la época, con bajo y tres alturas.

En el semisótano se encontraban las cuadras, las cocheras y una vivienda para el servicio y, en la planta baja, el acceso a la finca desde la calle San Agustín. Desde este paso se alcanzaba el vestíbulo y la escalera principal del palacio, dispuestos al estilo clásico, con solado y escalinata de mármol blanco, columnas exentas y molduras decorativas.

La llamativa y monumental escalera que preside el vestíbulo es uno de los elementos más representativos del palacio. Al parecer, pudo ser un añadido posterior, tanto por la meseta intermedia abierta al vestíbulo como por su singular diseño curvo, que nos acerca más a las tendencias deco de las primeras décadas del siglo XX. En esta planta se hallaban las zonas de trabajo, como el despacho del marqués y otras estancias administrativas.



Este fantástico espacio será adecuado por los copropietarios del edificio y Patrocinadores Principales, Sircle Collection y Take Point. Aquí darán la bienvenida al visitante de Casa Decor en lo que será el hall de su futuro hotel Sir Agustin.

La propiedad del edificio es compartida entre Sircle Collection y Take Point, quienes liderarán conjuntamente la rehabilitación de este inmueble para realizar el hotel de lujo Sir Agustin. El proyecto incluye 33 habitaciones, un restaurante y The Cover, el novedoso concepto de club privado de Sircle Collection.

Situado a poca distancia del Parque de El Retiro, el Museo del Prado y el centro de la ciudad, Sir Agustin se convertirá en un nuevo referente social y cultural en el corazón de Madrid

El hotel será un reflejo del espíritu contemporáneo de la ciudad y su rico patrimonio cultural. En su reforma se restaurarán elementos históricos junto con intervenciones actuales que respetarán la esencia del edificio, ofreciendo un espacio versátil y emblemático que integra arquitectura, diseño y creatividad.