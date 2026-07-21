Telefónica y Harrison.ai se alían para apoyar el diagnóstico en radiografías de tórax con IA

Telefónica, a través de su unidad de negocio Telefónica Tech, se ha aliado con la empresa global de tecnología sanitaria Harrison.ai para ofrecer en España una solución basada en inteligencia artificial que servirá como apoyo a los profesionales sanitarios durante el proceso de diagnóstico en radiografías de tórax.

La solución tecnológica incorpora un algoritmo de apoyo al diagnóstico con capacidad para analizar radiografías de tórax, identificar automáticamente hasta 124 hallazgos clínicos (incluidos los nódulos pulmonares para facilitar el cribado de cáncer de pulmón) y detectar de forma temprana otras patologías críticas.

El algoritmo de inteligencia artificial empleado está entrenado con datos procedentes de más de 780.000 estudios de radiografías de tórax que cada uno de ellos ha sido etiquetado de forma independiente por al menos tres radiólogos cualificados para proporcionar diagnósticos con altos niveles de calidad y fiabilidad. Además, el algoritmo está certificado como producto sanitario mediante el marcado CE IIb, que es el que proporciona las máximas garantías en el soporte al diagnóstico al estar autorizado para responder a patologías que pueden poner en riesgo la vida de los pacientes y garantiza el cumplimiento de los requisitos de seguridad, eficacia y calidad establecidos en la legislación de la Unión Europea.

La solución se integra en los sistemas e infraestructuras sanitarias ya existentes

La solución se integra en los sistemas e infraestructuras sanitarias ya existentes, gracias a los servicios profesionales de los expertos en inteligencia artificial y datos de Telefónica, que garantizan la adaptabilidad de la tecnología a las particularidades técnicas y clínicas de cada sistema de salud. Asimismo, la compañía también proporciona servicios gestionados de mantenimiento y soporte continuado.

Carlos Martínez, director de Datos e IA de Telefónica Tech, explica: “La incorporación de inteligencia artificial en radiología representa un avance significativo hacia modelos sanitarios asistenciales más eficaces y eficientes, en los que la tecnología se convierte en un aliado del profesional sanitario para ofrecer una atención más rápida, precisa y personalizada. Con esta nueva solución, que ya estamos ofreciendo a varios servicios de salud autonómicos, seguimos ampliando los servicios que ofrecemos a nuestros clientes y avanzando en nuestro propósito de convertirnos en la mejor vía de acceso de los ciudadanos, empresas y administraciones públicas a las tecnologías digitales”.

“Estamos orgullosos de aliarnos con Telefónica Tech para llevar una IA clínicamente validada y escalable a los profesionales sanitarios de toda España”, afirma el Dr. Aengus Tran, CEO y cofundador de Harrison.ai. Y añade: “El alcance de Telefónica en España nos brinda la oportunidad de hacer aquello que nos propusimos: reducir la brecha de capacidad asistencial. Nuestro objetivo es sencillo: ayudar a los profesionales clínicos a detectar de forma más temprana enfermedades como el cáncer de pulmón, priorizar los casos más urgentes y garantizar que ningún hallazgo pase desapercibido”.

Los servicios de Urgencias y Atención Primaria podrán visualizar los diagnósticos generados por Telefónica

Esta solución de diagnóstico asistido ayuda a los profesionales sanitarios a mejorar la atención sanitaria, optimizando los tiempos de sus respuestas, agilizando los flujos de trabajo y detectando de forma temprana enfermedades como el cáncer de pulmón. La inteligencia artificial funciona como una herramienta de apoyo, pero es el profesional el que sigue teniendo la decisión final sobre la evaluación del paciente y el tratamiento a seguir más adecuado.

Los servicios de Urgencias y Atención Primaria podrán visualizar los diagnósticos generados con inteligencia artificial a través de un visor web, lo que supone un primer filtro médico y contribuye a reducir derivaciones innecesarias al especialista. Además, la solución se integra en los sistemas y listados de pacientes que tiene que ver el radiólogo para que éste pueda personalizar la categorización por nivel de criticidad y priorizar la atención de los casos más urgentes.