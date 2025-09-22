ASPRIMA alerta de la insuficiencia de potencia eléctrica para los nuevos desarrollos en Madrid

La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA) valora positivamente la reciente publicación del mapa de demanda de potencia en la red de media tensión, un instrumento que aporta por fin transparencia al sector económico y residencial, permitiendo planificar la actividad con datos objetivos y no únicamente con la información de las distribuidoras eléctricas.

No obstante, ASPRIMA lamenta que esta misma transparencia no se extienda a la red de alta tensión, ya que la planificación de transporte comprometida por REE no estará disponible hasta bien entrado 2026, lo que impide una visión completa de la situación.

La publicación de los datos confirma la preocupación que intuía el sector: la falta de potencia eléctrica para atender a los nuevos barrios. ASPRIMA aclara que este análisis no afecta a la ciudad consolidada ni a los proyectos de urbanización ya en marcha, pero sí compromete la viabilidad de futuros desarrollos.

Según el análisis realizado por ASPRIMA, la capacidad firme actual en la Comunidad de Madrid es de 900 MW, que, una vez aplicados los factores de corrección técnicos, se reduciría a 500 MW útiles. Frente a esta cifra, el censo de LandCam registra 360.000 viviendas en distintas fases de desarrollo, cuya demanda estimada ascendería a 1.750 MW.

La comparación evidencia la brecha existente: la potencia actual no cubriría ni un tercio de las necesidades residenciales. Además, el 82,2% de los nudos eléctricos existentes ya tienen toda su capacidad comprometida, lo que deja a día de hoy una capacidad disponible de 983.328 KV. Si la vivienda solo absorbe un 10% de esta capacidad, la cifra real se reduce a 98.328 KV, suficientes apenas para 19.665 viviendas más en Madrid.

Un dato que pone en contexto la urgencia: solo en el último año (12 meses acumulados a mayo de 2025) se han visado 16.598 nuevas viviendas en Madrid, prácticamente igualando la capacidad eléctrica disponible para todo el futuro desarrollo residencial.

Este desfase en la planificación eléctrica no es nuevo. En 2024, las solicitudes de potencia en España alcanzaron los 67 GW, de los cuales tan solo 7 GW (10%) correspondieron al uso residencial, según datos de AELEC. En Madrid, para garantizar el acceso a la vivienda, sería necesario triplicar la potencia eléctrica actual, lo que dejaría fuera al resto de actividades económicas.

“La potencia eléctrica no puede gestionarse como un juego de supervivencia en el que unos sectores deben morir para que otros sobrevivan. Sin vivienda no hay actividad económica, pero sin actividad económica tampoco hay vivienda”, advierte Jorge Ginés, director general de ASPRIMA.

Llamada a la acción urgente

La Asociación recuerda que la creación de nuevos hogares es una necesidad inmediata: el INE estima que en los próximos 15 años se formarán 575.000 nuevos hogares en la Comunidad de Madrid, mientras que el suelo disponible permitiría construir solo 358.142 viviendas. Si no se actúa hoy para corregir este déficit estructural, el problema se agravará, retrasando la puesta en marcha de los nuevos barrios y, con ello, la oferta de vivienda asequible.

A pesar de la gravedad de los datos, ASPRIMA considera positivo que el urbanismo en España, marcado por procesos lentos y burocráticos, otorgue un margen de tiempo para reaccionar. En este contexto, el MITERD, REE y las distribuidoras eléctricas deben trabajar de manera conjunta y urgente para garantizar la electrificación de los nuevos desarrollos residenciales.

“Los promotores inmobiliarios no somos especialistas en electrificación, pero sí tenemos la responsabilidad de advertir que sin un refuerzo urgente de la red eléctrica será imposible responder a la demanda de vivienda que la Comunidad de Madrid necesitará en los próximos años. Confiamos en que las administraciones y los operadores energéticos tomen las medidas necesarias para garantizar que la vivienda y la actividad económica puedan desarrollarse en paralelo, y no en competencia”, asegura Jorge Ginés.