Colliers asesora a AG Real Estate en la venta de la residencia de mayores Colisée San Antonio

Colliers, líder global en servicios inmobiliarios y de gestión de inversiones, ha asesorado a AG Real Estate en la venta de la residencia para personas mayores Colisée San Antonio, situada en el centro de Bilbao, a la SOCIMI Wellder, por un importe de 11,8 millones de euros. Con esta operación, Wellder incorpora su decimotercer activo en España y consolida su estrategia de crecimiento en el segmento sociosanitario, apostando por activos en ubicaciones urbanas consolidadas y con operadores de primer nivel.

El activo, operado por el Grupo Colisée bajo contrato a largo plazo, cuenta con 86 camas residenciales en 52 habitaciones. Sus instalaciones se distribuyen en una superficie construida de 3.833 m², que comprende una planta bajo rasante y 6 sobre rasante. Inaugurada en 2016, tras la rehabilitación integral del antiguo Policlínico San Antonio, se ubica en el barrio de Indautxu, una de las zonas más exclusivas del centro de Bilbao, con excelentes comunicaciones y proximidad al Hospital Universitario de Basurto.

La residencia presenta elevados niveles de ocupación y unas tarifas alineadas con la oferta prime de la ciudad, lo que refleja la solidez de su posicionamiento y su atractivo desde el punto de vista operativo.

Desde una perspectiva asistencial, Colisée San Antonio ofrece un servicio integral orientado a personas mayores con distintos grados de dependencia, con atención profesional especializada y amplias zonas comunes.



“Esta desinversión refleja nuestro compromiso con una estrategia enfocada en el sector sanitario. Desde la adquisición de ANIMA en 2022, hemos concentrado nuestros recursos en activos operados, reforzando la coherencia estratégica y fomentando la creación de valor a largo plazo”, comenta Nicolas Deblieck, Senior Investment Manager en AG Real Estate.



Por su parte, Valerie Hernández, Directora de Inversión en Wellder, apunta que “la incorporación de este activo refuerza nuestra apuesta por residencias en ubicaciones irreemplazables, de la mano de socios estratégicos como Colisée, y edificios que cumplen altos criterios de sostenibilidad y bienestar”.



“El apetito inversor por las residencias de mayores en entornos urbanos con ubicación prime sigue creciendo. En los últimos meses, Colliers ha liderado operaciones en localizaciones estratégicas como El Viso y Mirasierra en Madrid, y en el centro de Logroño. Esta transacción, sobre un activo prime con un buen contrato de arrendamiento y una ubicación excepcional en el corazón de Bilbao, reafirma nuestro compromiso de generar valor para propietarios, inversores y operadores del sector sociosanitario” señala Laura Díaz, Directora de Healthcare en Colliers.