Aliseda refuerza su acuerdo con Metrovacesa con la incorporación de 88.000 m2 de suelo

Aliseda, uno de los principales asset managers inmobiliarios de España, ha reforzado su acuerdo con Metrovacesa para la comercialización de suelo con la incorporación de un segundo perímetro de activos, compuesto por 14 activos ubicados principalmente en Andalucía Oriental, además de Canarias y Madrid.

En conjunto, la cartera suma cerca de 88.000 m² edificables y cuenta con capacidad para el desarrollo de 662 viviendas, reforzando el potencial residencial del acuerdo entre ambas compañías. Esta operación da continuidad al acuerdo anunciado recientemente por ambas compañías para la comercialización de suelos distribuidos por toda España.

La cartera incluye activos en diferentes fases urbanísticas, desde suelos finalistas hasta parcelas en fase de finalización de obras de urbanización o ámbitos urbanizables en tramitación. Esta diversidad permite adaptar la estrategia comercial a la situación concreta de cada activo, maximizar su visibilidad en el mercado y facilitar su conexión con promotores, inversores y operadores especializados.

Esta operación se enmarca en la estrategia de Aliseda de consolidarse como uno de los principales asset managers inmobiliarios de España y como referente en la generación de oportunidades inmobiliarias off market en los segmentos de suelo, terciario y residencial. En los últimos diez meses, la compañía ha captado más de 2.700 millones de euros en activos inmobiliarios exclusivos y, en el ámbito residencial, comercializa ya más de 2.000 viviendas de obra nueva para 170 promotores a través de Excent.

A través de esta plataforma, Aliseda pone al servicio de Metrovacesa su capacidad comercial, su conocimiento del mercado, una red especializada de promotores e inversores y soluciones digitales de vanguardia para acelerar la salida al mercado de activos con potencial. Excent refuerza así su papel como plataforma especializada en la comercialización de oportunidades inmobiliarias exclusivas, combinando conocimiento local, capilaridad comercial, tecnología e interlocución directa con el mercado inversor y promotor.

“En Aliseda entendemos la gestión de suelo como un proceso que va mucho más allá de la comercialización: implica analizar cada activo, identificar su potencial, definir la mejor estrategia de posicionamiento y conectarlo con los compradores adecuados. La incorporación de este segundo perímetro de Metrovacesa nos permite seguir demostrando nuestra capacidad como asset manager para estructurar carteras, activar activos con potencial y generar oportunidades de valor en un segmento estratégico para el desarrollo inmobiliario”, señala Luis Alonso, director de Suelo de Aliseda.

Con esta operación, Aliseda avanza en su estrategia de transformación de activos inmobiliarios en oportunidades de valor, consolidando su capacidad para acompañar a sus clientes en todo el ciclo de vida del activo: desde la estructuración de carteras y la definición de la estrategia comercial hasta la activación de la demanda y el cierre de operaciones.