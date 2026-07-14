Maslow Capital financia la primera cartera hotelera de Selecto

Maslow Capital, proveedor paneuropeo líder de financiación inmobiliaria especializada, ha proporcionado financiación senior para respaldar la primera cartera hotelera ibérica de Selecto.

Selecto es una nueva plataforma hotelera centrada en el segmento de hoteles urbanos de servicios limitados en la Península Ibérica, lanzada por Tikehau Capital junto con Quest Capital. La cartera comprende cuatro proyectos en Madrid, Málaga y Barcelona, con un valor bruto de desarrollo conjunto superior a 200 millones de euros.

Los activos se ubican en MadBit y Las Tablas, en Madrid; en la zona de FYCMA, en Málaga; y en L’Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, junto a Plaza Europa y Fira Barcelona. Los hoteles operarán bajo la marca Holiday Inn Express a través de un acuerdo de franquicia con IHG Hotels & Resorts.

El proyecto de MadBit, en Madrid, ya ha entrado en fase de construcción y representa el primer activo de la plataforma en pasar a fase de desarrollo.

La operación refuerza el papel de Maslow Capital como socio financiero especializado para plataformas inmobiliarias, inversores institucionales y operadores especializados en toda Europa. Asimismo, refleja la creciente demanda de activos inmobiliarios operativos en España, especialmente aquellos vinculados a modelos eficientes y escalables, como los hoteles urbanos.

En los últimos meses, Maslow Capital ha respaldado proyectos de referencia en los sectores hotelero, logístico, living y otros activos inmobiliarios operativos, aportando soluciones de financiación adaptadas a estructuras complejas y a los requisitos específicos de cada proyecto. Esta actividad pone de manifiesto el papel cada vez más relevante de la financiación alternativa como vía complementaria para hacer posibles nuevos desarrollos inmobiliarios y acelerar la creación de valor en activos con sólidos fundamentales de demanda.

Emilio Silvestre, Managing Director de Maslow Capital en España, afirmó: «Esta operación refleja nuestro compromiso con el respaldo a plataformas con un claro potencial de crecimiento y activos alineados con la evolución de las dinámicas del mercado inmobiliario. El segmento hotelero urbano ofrece oportunidades atractivas en España, impulsadas por una combinación de demanda, profesionalización y modelos operativos escalables. Selecto reúne muchos de los elementos que buscamos en nuestros socios: una estrategia clara, operadores líderes y proyectos con potencial a largo plazo».