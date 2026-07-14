Urbanitae acelera su crecimiento con 158 millones de euros transaccionados en el primer semestre del año

Urbanitae, plataforma española de inversión inmobiliaria, ha cerrado el primer semestre del año con 158 millones de euros transaccionados en las diferentes ramas de su actividad. Esta cifra representa un 44% más que el mismo periodo de 2025, cuando la compañía alcanzó los 110 millones de euros. Este crecimiento es consistente con la estrategia de la compañía de ampliar sus líneas de negocio, así como con su cada vez mayor

implantación geográfica.

De hecho, cabe destacar la buena acogida de iniciativas como Direct Investments, el modelo de adquisición directa e íntegra de inmuebles, que con un año de actividad recién cumplido ya representa cerca del 12% del capital transaccionado entre enero y junio. Ello sin perjuicio de la actividad de inversión en proyectos de deuda y de equity que Urbanitae tiene en marcha desde 2019 y que sigue suponiendo el grueso del negocio de Urbanitae.



A lo largo de este periodo, Urbanitae ha devuelto a sus inversores más de 68 millones de euros. Solo en junio, la compañía ha realizado un reparto de 20,1 millones de inversiones. Desde el inicio de su actividad, en 2019, la compañía ha realizado devoluciones a más de 60.000 inversores.



En cuanto a la rentabilidad, los 17 proyectos cerrados durante el semestre registraron una TIR media del 10%. Estos resultados consolidan el comportamiento histórico de la plataforma, cuya TIR media en proyectos

cerrados se sitúa en el 11,86% desde el inicio de la actividad. Mención especial merece la reciente devolución por el proyecto Allonbay Aura, consistente en la promoción de 25 viviendas en Villajoyosa (Alicante), para el

que los inversores de Urbanitae aportaron 3,5 millones de euros. La TIR esperada, del 13,9% al inicio del proyecto, ha escalado hasta el 21,2%.



También es reseñable el proyecto Navia, un préstamo para desarrollar un parque comercial en Vigo: con una devolución prevista a los 15 meses de la inversión, el proyecto finalizó a los 7 meses, con una TIR del 10,7%.

«La primera parte de 2026 ha tenido un rendimiento espectacular. Confiamos en que la segunda mantenga, cuando no supere, el mismo nivel. De hecho, antes de que finalice el año esperamos haber lanzado nuestros dos primeros fondos de inversión, uno de deuda y otro de equity, con los que diversificaremos aún más nuestra actividad», señala Diego Bestard, CEO y fundador de Urbanitae.