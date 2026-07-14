BlackRock aflora un 3% de Sacyr, valorado en 115 millones de euros

BlackRock ha aflorado una participación del 3,048 % en Sacyr, un porcentaje que está valorado en cerca de 115,2 millones de euros atendiendo a la cotización actual de la compañía.

Según consta en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), BlackRock tiene un 3,033 % de forma indirecta y un 0,015 % a través de instrumentos financieros.

Con anterioridad a esta operación, que le ha permitido tener bajo su control un paquete de 24.560.178 acciones de Sacyr, BlackRock no estaba presente en el capital de la compañía presidida por Manuel Manrique.

Las acciones de Sacyr cotizan en la actualidad en 4,69 euros y en lo que va de año se han revalorizado cerca de un 25,5 %.