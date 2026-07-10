Goldman Sachs se convierte en el tercer accionista de Acerinox tras alcanzar el 3,64%

El banco de inversión Goldman Sachs se ha convertido en el tercer accionista de Acerinox tras elevar su participación hasta el 3,640 % desde el 2,745 % que tenía desde el pasado 24 de junio, según un comunicado remitido este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) española.

Esta participación es la más elevada que ha tenido nunca la entidad en el accionariado de Acerinox, según reflejan los registros históricos de la CNMV, y tiene un valor aproximado de casi 144 millones de euros, calculado en función del precio actual de cotización en Bolsa de la empresa, que se sitúa a esta hora en 15,88 euros tras subir un 2,3 %.

De esta forma, la participación del 3,640 % que posee Goldman Sachs se divide en un 1,049 % en acciones y otro 2,591 % en derechos de voto a través de instrumentos financieros.