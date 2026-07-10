El propietario de la francesa Iliad se convertirá en el principal accionista de Vodafone

La familia de Xavier Niel, propietario del operador francés de telecomunicaciones Iliad, anunció este viernes que ha llegado a un acuerdo con Emirates Telecommunications para comprarle un 16,2 % del capital de Vodafone y convertirse así en el primer accionista de la compañía británica.

En un comunicado, el instrumento financiero creado por la familia Niel para llevar a cabo esa operación, bautizado Vega, precisó que el precio por esas acciones será de alrededor de 4.400 millones libras (5.100 millones de euros o 5.900 millones de dólares) en efectivo.

El precio fijado por los casi de 3,945 millones de títulos de Vodafone es de 1,104792 libras. Además, Emirates Telecommunications, que cederá la totalidad de su participación en Vodafone, recibirá un dividendo de 2,3625 céntimos de euros por acción que se pagarán el 30 de julio.

Vega subrayó que tiene intención de verse como «un accionista comprometido a largo plazo y un socio que apoye a Vodafone».

También añadió que confía «en el crecimiento a largo plazo de Vodafone y en su potencial sin explotar para la creación de valor».

La familia Niel tiene inversiones centradas en el sector de las telecomunicaciones, en empresas como Iliad, Salt, Monaco Telecom, Tele2 y Millicom, repartidas en 26 países de Europa y Latinoamérica.

Sus empresas totalizan 139 millones de abonados, 45.000 empleados, y una facturación anual de 24.000 millones de euros. Además, desde 2022 ha invertido unos 4.000 millones de euros en proyectos europeos de inteligencia artificial.